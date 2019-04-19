النائب إدكار طرابلسي: هناك جدية في مكافحة الفساد والتخفيض في الرواتب يجب أن يطال الجميع بنسب متفاوتة

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شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي على أنّ "هناك مواطن هدر ومصاريف للدولة غير منطقية، شرحها وزير المال علي حسن خليل، وهناك أرقاما خيالية يأخذها عدد لا بأس به من الموظفين الكبار"، مؤكّدًا أنّ "التخفيض في الرواتب يجب أن يطال الجميع بنسب متفاوتة".



ولفت إلى أنه "إذا كان لا بدّ من التقشف لفترة معيّنة من أجل إنقاذ البلد، فهذا ما سيحصل وعلى الجميع التحمّل لكي تمرّ الفترة على خير".



وأوضح النائب طرابلسي ان "هناك اقتراحات قوانين طُرحت وستطرح لمحاربة الفساد، فالأمر يسير بالاتجاه الصحيح، وهناك "شدشدة" في موضوعي الاقتصاد والهدر"، مضيفا أن "هناك عملا جديًّا في إطار مكافحة الفساد، والمواطنين بدأوا يشعرون بذلك".