"خنجر" في قبضة الشرطة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، ولا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية.

ونتيجة المتابعة الحثيثة، قامت قوّة من المجموعة الخاصة بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٩ بتنفيذ عملية نوعية في بلدة بريتال البقاعية، داهمت في خلالها منزل أحد أخطر المطلوبين وتمكنت من توقيفه، ويدعى:

م. م. (مواليد عام 1982، لبناني) المقلب بـ "خنجر".

وهو مطلوب للقضاء بأكثر من /70/ ملاحقة قضائية بجرائم: سلب بقوة السلاح، تجارة مخدرات، سرقة سيارات، تزوير عملة واستعمال مزوّر.

التحقيق جاري بإشراف القضاء المختص".