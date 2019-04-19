طقس عيد الفصح: منخفض مثلج وهطولات طوفانية.. ولكن المفاجأة يوم الثلاثاء!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الإيسلاندي يسيطر فوق غرب روسيا وتصل اطرافه نحو البحر الأسود الأمر الذي سيسبب نزولاً قطبياً نحو تركيا سيؤثر على لبنان يوم الأحد برياح شمالية غربية شديدة البرودة سوف تحوّل المنخفض المتمركز فوق لبنان وفلسطين وغرب سوريا وشمال الأردن الى مثلج بحيث تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 1400 متر وقد تلامس مع تقدم الساعات 1200 متر.

تتكدّس يوم الجمعة العظيمة السحب الركامية المشحونة برطوبة عالية، فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط وبخاصة فوق الساحل السوري ولبنان حيث يُنتظر ان تكون الهطولات غزيرة لا بل طوفانية بين بعد الظهر وساعات الليل مصحوبة بعواصف رعدية وبرَد ساحلاً وجبلاً، كما تشتد سرعة الرياح لتبلغ 70 كلم في الساعة كسرعةٍ قصوى.

يستمر الطقس الممطر يوم السبت بخاصة بعد الظهر بانتظار الدعم الآتي من جنوب تركيا للسحب الركامية مصحوبة برياح شمالية غربية مصدرها البحر الأسود، فتتدنّى درجات الحرارة بشكل سريع ويتدنى مستوى تساقط الثلوج نحو 1200/1300 متر دون تراكمات تُذكر، والجدير ذكره ان الجبال التي تعلو 1800 متر ستشهد تراكمات ثلجية فوق 15 سنتم تقريباً.

تعدٍّ كانوني وخروقات قطبية على نيسان سيؤديان الى زيارة للثلوج الربيعية التي سرعان ما ستذوب بسبب الكتلة الدافئة التي ستضرب المنطقة يوم الثلاثاء مصدرها الصحراء الإفريقية الكبرى.

الحرارة على الساحل: 17/14

في البقاع: 8/5

الجبال 1200 متر: 7/4

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 90%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 35 في الساعة