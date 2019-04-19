عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 نيسان 2019

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البناء: اجتماع روسي إيراني تركي بحضور بيدرسون في أستانة للمسارين السياسي والأمني في سورية

البستاني لـ«البناء»: المشهدان النيابي والوزاري يجعلان هدف الـ24 ساعة ممكناً

خليل: الموازنة معالجة لمكامن العجز وضبط لفوضى الإنفاق دون المساس بالرواتب

اللواء: الموازنة: إتفاق على التخفيض وخلاف علی الأرقام والتشريع

جزّ الرواتب فوق الـ20 مليوناً وإلغاء الراتبين.. واحترام السلسلة والتدرُّج



النهار: الموازنة "الأكثر تقّشفاً"... بين الفصحين



الجمهورية: بكركي: لتدابير توقف الإنهيار

الأخبار: ‫التصحيح المالي: أصحاب الثروات أولاً... وأخيراً