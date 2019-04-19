عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 نيسان 2019

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البناء: اجتماع روسي إيراني تركي بحضور بيدرسون في أستانة للمسارين السياسي والأمني في سورية
البستاني لـ«البناء»: المشهدان النيابي والوزاري يجعلان هدف الـ24 ساعة ممكناً
خليل: الموازنة معالجة لمكامن العجز وضبط لفوضى الإنفاق دون المساس بالرواتب
اللواء: الموازنة: إتفاق على التخفيض وخلاف علی الأرقام والتشريع
جزّ الرواتب فوق الـ20 مليوناً وإلغاء الراتبين.. واحترام السلسلة والتدرُّج
النهار: الموازنة "الأكثر تقّشفاً"... بين الفصحين
الجمهورية: بكركي: لتدابير توقف الإنهيار
الأخبار: التصحيح المالي: أصحاب الثروات أولاً... وأخيراً