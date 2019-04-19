أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 نيسان 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية مصرفية انّ تفاهماً تمّ مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سحب ترشيح ابنته لرئاسة البنك الدولي، نظراً للأصداء السلبية الواسعة التي تركها الترشيح على الأوضاع المصرفية، ومخاطر أن يؤثر السير بالترشيح على أسعار الفوائد العالمية في ظروف ركود إقتصادي وأزمات مالية عديدة يدخل البنك على خط معالجتها وخطورة فقدان مصداقية المعالجات من الزاوية المهنية، وبالتالي عدم التجاوب مع توصيات البنك الدولي سواء من المستدينين أو الدائنين…!

النهار: أسرار الآلهة

لا تقربوا الرواتب

سارع عدد من رؤساء الكتل النيابية ورؤساء أحزاب وتيارات سياسية، الى الطلب من وزرائهم ونوابهم وقياداتهم التأكيد على عدم المس بسلسلة الرتب والرواتب، وذلك على خلفية تخوّفهم من غضب الشارع واتخاذ خطوات غير...

الجمهورية: أسرار

عطلة

قالت أوساط إقتصادية إن تخوّف الناس من أربعة أيام عطلة بسبب الأعياد أدى إلى عمليات بيع بكثرة في البورصة تحسُّباً للأسوأ ما أدى إلى تراجُع حاد للأسهم.

نفايات

توقف البعض بإهتمام عمّا قصده مرجع بارز عندما أجاب أحد النواب « أفضل ماتعرف» عندما سأل هذا النائب في الجلسة التشريعية اذا كنّا ذاهبين الى توسيع المطامر أم أن هناك حلاً للنفايات؟

إقتراح

سأل نائب معارض عن سبب إغفال طرح إقتراح قانون قدّمه عام 2010.