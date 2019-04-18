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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

عشية دخول البلاد في مرحلة الأعياد، وفي انتظار التوصل إلى صيغة مرضية تفضي إلى اقرار الموازنة الجديدة، بعيدا من المزايدات الشعبوية، وانطلاقا من الحقيقة التي يجب أن تقال للناس مهما كانت صعبة، تتزاحم العناوين وتتداخل المضامين، لكن أبرزها يختصره الآتي: أولا: إصرار رئيس الجمهورية على ان يكون هناك مشروع موازنة في اقرب فرصة، معتبرا ان الواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع واضح المعالم ومتضمنا للاصلاحات المرجوة، فيصار الى النقاش ضمن المؤسسات الدستورية، ويتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة. ورأى رئيس الجمهورية، وفق ما نقل عنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي أطلعه على نتائج زيارته لواشنطن، انه بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب. ثانيا: تفاعل كبير لكلام رئيس الحكومة أمس عن موظفين يتقاضون راتبين، فيما المطلوب إجراءات تقشفية، والتفاصيل لنا وقفة معها في سياق النشرة، الى جانب معلومات أخرى عن المدراء- العامين الذين يتلقون مخصصات تتجاوز العشرين مليون ليرة لبنانية في الشهر الواحد. ثالثا: اهتمام غير مسبوق من الرأي العام بتفاصيل التصويت على اقتراحي القانونين اللذين قدمهما تكتل لبنان القوي، المتعلقين برفع السرية المصرفية والحصانة، وهو أمر سنتوقف معه أيضا بالتفصيل في سياق النشرة. رابعا: مؤشرات واضحة إلى أن حملة تنقية القضاء مستمرة، فبعد وقف قاض خامس عن العمل أمس، معلومات جديدة تكشفها الأوتيفي اليوم عن شقة في بعبدا بقيمة ثلاثة ملايين دولار، وعمولة قدرها ثمانون ألف دولار لقاء طلب خدمة، خارج إطار الحق والقانون. خامسا: حملة مستمرة على الوزير جبران باسيل، جديدها اتهام اطلقه موقع ايلاف، الذي سرد رواية متخيلة عن لقاء عقده وزير الخارجية في موسكو، مع مسؤول اسرائيلي، ما دفع بباسيل إلى معاجلته بدعوى قضائية، علما أن القضاء كان انتصر اليوم لباسيل بقرار صادر عن محكمة المطبوعات في دعوى ضد اللواء أشرف ريفي، لفت في حيثياته اشارته الواضحة إلى أن ما ساقه ريفي في حق رئيس التيار الوطني الحر من اتهام بالفساد، لا بل بكونه الفاسد الاول في الجمهورية اللبنانية، لا يعدو عن كونه من قبيل التلفيقات والاخبار الكاذبة التي تم اختلاقها ووضعها في اطار فضائحي لاستثارة الراي العام والاساءة اليه، وذلك في ما نسب اليه من وقائع تتعلق ببواخر الكهرباء او ازمة النفايات، والتي من شأنها حتما النيل من سمعة المدعي وشرفه واعتباره، بالنظر بخاصة الى مركزه السياسي.

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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

بعد إقرار خطة الكهرباء مداولات بإتجاه درس وإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة والمصادقة عليه في البرلمان.

يترافق ذلك مع إعلان وزير المالية عن طرح سندات دولية بثلاثة مليارات دولار في العشرين من الشهر المقبل ونفيه بالمقابل نية المس بالتدبير رقم 3 للعسكريين.

وينتظر أن تكون هناك حركة كثيفة نحو ذلك ونحو الموازنة بعد انقضاء فترة الأعياد وعودة الرئيس سعد الحريري من الرياض التي يحتفل فيها مع عائلته بعيد ميلاده.

وفي خميس الغسل كانت آمال في أن تحمل الأعياد ما يبشر بمستقبل أفضل.

وفي قانا كانت ذكرى مجزرة العدوان الإسرائيلي وقد افتتح اللواء عباس ابراهيم في البلدة مركزا للأمن العام.

وفي الحديث عن الموازنة نشير الى أن رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان أعلن من القصر الجمهوري اهتمام الرئيس عون بإقرار الموازنة مثلما اهتم بإقرار خطة الكهرباء.

وفي قصر بعبدا أيضا تشديد من نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني على الموازنة أيضا.

وبرز في كلام كنعان أن كل ما يتردد بشأن الرواتب مجرد حكي.

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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

هي قانا في خميس الأسرار تبوح بوجعها، تعلن القيامة من قبرها لا بل من قبورها، تقهر الموت بالشهادة وتصرخ إن القتل لنا عادة، تطعم الأرض من جسدها وتمد يدها المضرجة لتدق باب النصر، تبذل دمها الذي يراق فداء عن كل الوطن، بل عن الانسانية جمعاء.

هي قانا.. الجليلة... كربلاء هذا العصر فيها الرضيع وفيها الأطفال والنسوة والشيوخ، منها الأبطال ومنها الشهداء والشموخ. تغسل أطراف الجنوب بالدم لتطهر أرضه من دنس الصهاينة، تمضي على درب الجلجلة وذات الشوكة غير آبهة بيهوذا الذي أعطى الضوء الأخضر لعناقيد الحقد الأسود تحت مظلة الأمم الزرقاء.

هي قانا... عرس الدم الجماعي يرنم مع السيد المسيح هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم... إعملوا هذا لذكري... لم ننس لكي نتذكر... وما بدلنا تبديلا....آمين.

ذات خميس من نيسان بلغنا في الثامن عشر منه قمة الشهادة ووصل العدو الصهيوني إلى قمة الإجرام مئات من العجائز والنساء والأطفال لجأوا الى مقر الأمم المتحدة لعل علمها يحميهم لكن القذائف الاسرائيلية حولت الأبرياء الى أشلاء ونيرانها محت الوجوه والأعمار والأسماء وحفرتها عميقة في ذاكرة الوطن.

قانا... ومعها جارات لها لم تحم أهلها قرارات ومواثيق دولية ولا قبعات حفظ سلام زرق.

قانا التي جمعت مجزرتها أعضاء مجلس الأمن على أمل تبني قرار إدانة لم تتفاجأ دماء أطفالها بالفيتو الذي كافأ الجلاد على جريمته لكن هؤلاء الأطفال هم ثأر لهم شعب وجيش ومقاومة فكان النصر المبين.

قانا - الرمز لا تموت... تنتفض من تحت ركام كطائر الفينيق... تتألق في سماء المجد بشهدائها الأبرار الذين أصبحت مدافنهم منارة يقصدها حاملو قضيتهم اليوم وكل يوم.

الـNBN وفي هذه المناسبة أنتجت وثائقيا تحت عنوان "قانا - وجه يسوع" وسيعرض الليلة الساعة الثامنة والنصف.

في الداخل تستعد السياسة للولوج في فلك العطلة الرسمية.

وإذا كان مجلس النواب قد فتح قبل العطلة الباب أمام خطة الكهرباء عبر تشريع قانون يمكن من تنفيذها فإن الموازنة تظل عنوان المتابعة الأول والأساس فيها هو عدم مس إجراءاتها لا بالطبقة الفقيرة ولا المتوسطة على ما شدد الرئيس نبيه بري.

رئيس مجلس النواب التقى اليوم في عين التينة وفدا من الكونغرس الأميركي فيما كان عضو الوفد اللبناني العائد من واشنطن ابراهيم كنعان يؤكد من قصر بعبدا ألا عقوبات اميركية جديدة على لبنان.

الى الرياض غادر رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارة عائلية قصيرة لن تتخطى حدود الثلاثاء المقبل الذي سيشهد عقد اجتماع مالي موسع لمتابعة أمور الموازنة وجلسة لمجلس الوزراء بدلا من جلسة الخميس الاعتيادية ومن دون موازنة على جدول أعمالها.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

إعتبارا من يوم غد الجمعة تدخل البلاد في عطلة عيد الفصح التي تنتهي الاثنين المقبل في حين بقيت تحذيرات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاقتصادية و المالية التي صارح فيها المواطنين موضع اهتمام ومتابعة، ولا سيما في ضوء اقتناع الجميع بضرورة اتخاذ اجراءات صعبة للوصول الى موازنة تقشفية يصار فيها الى خفض العجز مقارنة مع موازنة العام الماضي.

وفيما اصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وجوب طرح مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء في اقرب فرصة ممكنة على أن تكون الموازنة واضحة المعالم و تتضمن الاصلاحات المرجوة.قال وزير المال علي حسن خليل إن لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في العشرين من أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة.

اقليميا يواصل عشرات الآلاف من السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم اما في ليبيا فقد ذكر الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر أن القتال مستمر بين قواته من جهة وعناصر المجموعة المسلحة من جهة أخرى في المعارك الدائرة منذ اسبوعين للسيطرة على العاصمة طرابلس الغرب.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

إذا كانت "اللاءات" تحكم مواكبة إعداد الموازنة، فكيف سيصار إلى التوصل إلى موازنة تقشفية على قاعدة "على قد بساطك مد اجريك" لا على قاعدة "على قد إجريك مد بساطك"؟

لا للمس بسلسلة الرتب والرواتب... لا للمس بالتدبير الرقم 3.

المصارف تقول "لا" للإكتتاب بسندات خزينة بفائدة صفر.

لا مؤشرات إلى خفض حجم القطاع العام، ولا مؤشرات إلى تدابير زاجرة لوقف التهريب وما يسببه من حرمان لمداخيل خزية الدولة.

حيال هذه السلة من "اللاءات"، كيف ستلاقي الحكومة مقررات "سيدر". قد يأتي الجواب: إنتظروا ارقام الموازنة لتبنوا على الشيئ مقتضاه، وربما هذا ما قصده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نقل عنه النائب ابراهيم كنعان إصراره على مشروع الموازنة في أقرب فرصة، وأن كل ما يجري تداوله، افكار لا تلزم أحدا.

وفيما المتداول كيف يمكن توفير المال، جاء خبر "رويترز" نقلا عن وزير المال علي حسن خليل أنه "سيجري إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 أيار المقبل، وهو إصدار تتراوح قيمته من مليارين ونصف مليار دولار إلى ثلاثة مليارات دولار" لتوفير الحاجات الفعلية للدولة.

في أحسن الأحوال، يعتبر هذا الإصدار جرعة أوكسيجين ضرورية لالتقاط الأنفاس، وربما حتى موعد الإصدار، أي بعد شهر تقريبا تكون الإجراءات قد تلمست طريقها، وفي مقدمها بدء معالجة التهرب الضريبي وعمليات التهريب، والأهم من كل ذلك بدء معالجة الرواتب العالية جدا والمخصصات العالية جدا والمنافع والتنفيعات العالية جدا. فإذا كان شطف درج الفساد يبدأ من فوق، فلماذا لا تبدأ المعالجات من فوق؟



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

اقرت الدولة بعدم جدوى الهروب الى الامام، وباتت وجها لوجه مع الواقع والرأي العام ..

وقبل انهاء العام الاخير الذي يفصلها عن الافلاس ان لم تتدارك الامر بحسب رئيس الحكومة المعترف من على درج البرلمان بالموروثات الاقتصادية التي اوصلت البلاد الى المعضلات، فان المساعي تتسارع أملا بالانقاذ، وتتوالى رزمات الاقتراحات التي عرض بعضها في لقاء وادي ابو جميل قبل ايام بين رئيس الحكومة وممثلين عن مختلف الافرقاء.

مقترحات أكد المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل للمنار ان الحزب لم يعط وجهة نظره تجاه اي منها، واوكلها الى لجان حزبية تخصصية لدراستها من أجل الوصول الى اقتراحات يراها مناسبة، وبالمناسبة ذكر الخليل أنه قد تكون لدى حزب الله افكارا اخرى لم تطرح بعد..

وبعد، فان حزب الله معني بحل الازمة الاقتصادية والمالية اضاف نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، ومنفتح على النقاش، فالوقت ليس للمزايدات والجميع معني بالتعاون لايجاد الحلول كما قال ..

حلول وجب التذكير مع كل مفترق وقول وكلام انها متعددة الاتجاهات، واولها وقف الهدر الذي يستنزف الدولة، وقطع الحساب الذي قال رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان للمنار باستعداد الديوان لتسليم التقرير حول قطع حساب عام 2017 عندما تطلبه لجنة المال والموازنة..

أما ما يطلبه اللبنانيون عشية الثامن عشر من نيسان،المحافظة على ذهبية المعادلات، وألا يعود الوطن ليلطخ بدماء ابنائه الابرياء، يوم لم تظللهم خيمة زرقاء بمسمى الاممية من العدوانية الصهيونية، فكان يومها الارهاب الصهيوني عناقيد غضب على العشرات من النساء والاطفال اللبنانيين في قانا عام ستة وتسعين، وبعد عشرين عاما ويزيدهم اثنان، لم تعد من خيمة تظلل من كل عدوان زمن التحولات في المنطقة سوى الوحدة والمقاومة، التي رددها الرئيس نبيه بري في المحافل العربية والدولية، ويرددها معه العارفون بقوة لبنان الرادعة لاحتمالية اي عدوان..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

ربط نزاع وتصريحات متفرغة ومتناقضة هي حصيلة الجولة الاولى من معركة التشقف التي سعى بعض اهل الحكم الى فرضها قبل ان ينكفئوا امام موقف الضغط العارم الذي واجههم بها الناس.

الجمعة العظيمة والفصح المجيد يشكلان ملاذا ثمينا وملجأ موقتا للقيادات المعنية للملمة الصفوف واتباع خطة بديلة لتخفيض العجز واعداد برنامج علمي وعملي لمحاربة الفساد وضبط الانفاق.

لكن الجولة الاولى لم تشلحهم كبرياءهم اذ اعتبروا ان كل ما قيل عن تدابير تقشفية غير دقيق، وما سوق من معلومات حول خطة نهوض حكومية لا يعكس الواقع ولا يلزم احدا، داعين الناس الى الانتظار للانتهاء من اعداد الموازنة بأرقامها وملحقاتها ليتفقوا انها تتضمن تدابير قاسية، لكنها لن تطاول جيوب الطبقتين غير الميسورة والوسطى. وقد نقل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والنائب ابراهيم كنعان من قصر بعبدا هذا التوجه اثر لقائهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتزامنا مع نقل حاصباني وكنعنا الى الرئيسين عون وبري وجهة نظر الادارة الاميركية من العقوبات على حزب الله وحلفائه، اضافة الى رأي البنك الدولي والمؤسسات المقرضة والمانحة في مسألتي الاصلاح والنازحين وهي بحسب ما رشح تدعو الى القلق اذا لم تلتزم الحكومة الشروط التي تطلبها واشنطن والمجتمع الدولي منها في هذين المجالين.

الواقع الدولي المذكور سيزود الاجتماع المالي الذي دعت اليه بعبدا بمعطياات طازجة ودقيقة ستفيد في تصويب المسار، هذا اذا توفرت الرغبة في عدم اخراج لبنان من رعاية الدول الصديقة.

في الاثناء جلسة اقرار خطة الكهرباء في المجلس النيابي امس وما تلاها من مزايدات دفع بعض القوى السياسية الى توضيح ما حصل كي لا تظهر امام ناسها في موقف المقصرة او التابعة او الخاضعة.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

فتح نيسان ذاكرة تموز..وتعويضات الحربين حفظت سرقاتها في ملف تقديره الفاعل مجهول . وبمفعول رجعي عن حرب الثلاثة والثلاثين يوما أوقف موظفون في وزارة المهجرين قد يكونون كبش محرقة لمليار وأربعمئة مليون ليرة ضاعت بين هيئات عليا وصناديق سفلى وتجار الدماء.

وتعويضات نيسان بتموز تذكر.. لكن الأموال تسقط بمرور الزمن يوم أعاد مصور الجديد طفلا إلى الحياة.. إلى أن التقيا وجها لوجه ..بعد ثلاثة وعشرين عاما استعدنا الصورة بتقنية الذاكرة لعرضها في سياق النشرة وفي السياق فإن الهرج والمرج اللذين سادا الجلسة التشريعية الأخيرة فتحا باب التساؤل عن التصويت الإلكتروني وأعادا إلى الأذهان مسرحية انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أعيد التصويت وانتخب الرئيس بعد أربع جولات .

منذ عام ألفين والمجلس النيابي مجهز بتقنيات التصويت الإلكتروني وفي الجلسة التشريعية الأخيرة اختلط حابل الأصابع بنابل الأصوات وتبين أن التجهيزات هذه ما هي إلا للزينة وأن النواب المعتقين والذين ضخوا دما جديدا في حياة المجلس قد تنازلوا طائعين عن هذا الحق وحرموا ناخبيهم الذين أوصلوهم إلى الندوة البرلمانية من مراقبة أدائهم.. التصويت الإلكتروني حي يرزق في مجلس النواب لكنه مجهز بكاتم للصوت صادر حق النائب وحق الناخب ..ولا صوت يعلو فوق صوت مطرقة الأستاذ.

شغب التصويت انسحب في الجلسة نفسها على قانون السرية المصرفية وضاعت الطابة في ملعب قاعة المجلس وما على المعترضين والتائهين بين الأصوات إلا الاستعانة بتقْنية ال (var) لمعرفة أن القانون قد سقط في موضعه وأن السرية المصرفية بقيت مكتومة القيد وأحيلت إلى لجنة مختصة للتعمق في دراستها وإثبات أهليتها في ملاحقة الإثراء غير المشروع والمحاسبة على قاعدة من أين لك هذاأمام حكومة الى العمل مشاريع قوانين قد تستهلك أعواما لدراستها ومنها ما قد يمر مرور الكرام إذا ما استمر التصويت عليها يدويا وما على المشرعين إلا أن يقوموا بواجبهم في مطالبة رئيس المجلس بحقهم المكتسب وبرفع الحظر عن التصويت الإلكتروني والاقتداء بالأم الحنون التي صوت فيها ذات انتخابات رئاسية سبعة وثلاثون مليون مقترع من أصل سبعة وأربعين مليونا وأعلنت النتيجة خلال دقائق ولبنان لا يزال يتعثر بمئة وثمانية وعشرين صوتا في حرب إلغاء الأصوات.