الرئيس عون اطلع من وزير البيئة على عمل الوزارة في حقول المحميات والمقالع والكسارات والتحريج

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير البيئة فادي جريصاتي الذي اطلعه على خطة عمل الوزارة لنشر المحميات بعد اقرار قانون خاص بها في مجلس النواب قبل ايام. كذلك عرض الوزير جريصاتي الخطوط العريضة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات ورؤية الوزارة في هذا المجال، كما تطرق البحث الى الخطة التي تعدها الوزارة لمسألة النفايات.



واوضح الوزير جريصاتي ان الرئيس عون يتابع مباشرة كل المواضيع التي تتصل بالبيئة، ولا سيما منها عملية التشجير، وخصوصاً في مرتفعات لبنان لتتكلل بتاج اخضر.