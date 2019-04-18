بلدية قبعيت تستجيب لطلب وزير البيئة وتعتذر عن سوء التفاهم من دون قصد بعد طلبه إغلاق مكب النفايات تحت طائلة الادعاء على رئيسها

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تقدّمت بلدية قبعيت في عكار بإعتذار اليوم من وزير البيئة فادي جريصاتي " على سوء التفاهم الذي حصل من دون قصد " كما ورد في بيان البلدية إثر زيارة وزير البيئة قبل اسبوعين منطقة عكار ولقائه رؤساء إتحادات بلديات عكار، حيث أكد أنه لن يتهاون في موضوع المكبات العشوائية في المحافظة، خصوصاً في ظل وجود مكب سرار الذي يصار الى تطويره، طالباً من رئيس البلدية علي حمزة إغلاق المكب في الوادي فوراً تحت طائلة الادعاء عليه.

وجاء في بيان البلدية " بعد التنسيق مع سعادة محافظ عكار الاستاذ عماد لبكي ورئيس بلدية قبعيت علي حمزة بخصوص موضوع النفايات في البلدة ، عقد اجتماع مع سعادته في مركز المحافظة اليوم وتمّ الاتفاق على جمع النفايات ووضعها في مكب سرار ".



واضاف البيان " نشكر سعادة المحافظ على اهتمامه بمتابعة الموضوع ، ونتقدم من معالي وزير البيئة بالاعتذار عن سوء التفاهم الذي حصل بيننا من دون قصد ".