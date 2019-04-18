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بالصور: اشرف ريفي يتحدى جبران باسيل....وباسيل يقبل التحدي، وينتصر

18
APRIL
2019
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بعدما اتهم الوزير السابق اشرف ريفي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالفساد  ووصفه بالفاسد الاول و تحداه بأن يذهب للقضاء ليبرز ما لديه من مستندات، قبل باسيل التحدي وتقدم بشكوى بواسطة وكيله القانوني ماجد البويز لجانب محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي رفول البستاني، التي أصدرت حكمها اليوم قاضية بإدانة اللواء ريفي بجرائم القدح والذم والتحقير وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية وانزال هذه العقوبة تخفيفا بالغرامة مليوني ليرة، والزامه بالتعويض بمبلغ ١٥ مليون ليرة للمدعي، بعدما عجز  ريفي عن إبراز أي مستند او دليل يثبت الفساد المزعوم للوزير باسيل.

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