كنعان من بعبدا: الرئيس مصرّ على موازنة على طاولة مجلس الوزراء بأقرب فرصة وعدا ذلك أفكار لا تلزم أحد

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، واطلع منه على زيارة الوفد النيابي الى الولايات المتحدة الأميركية، واللقاءات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وقال كنعان عقب اللقاء "أطلعت فخامة الرئيس على جولتي في الولايات المتحدة، واللقاءات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والادارة الأميركية. وكان هناك اهتمام من البنك الدولي بمشاريع تهم الشباب اللبناني والقطاعات الاقتصادية في لبنان، لأنها تنحصر باللبنانيين. وكان هناك نقاش عميق حول هذه المشاريع ومدى ادخال مسألة النازحين السوريين في المشاريع التنموية، وكان هناك قرار بحصرها بالشباب اللبناني لأنها مشاريع طويلة الأمد، ونحن معتبر ان حضور النازحين مؤقت في لبنان، ولا يجوز البناء عليه في مشاريع طويلة الأمد".

اضاف " هناك موفدون سيحضرون الى لبنان الاسبوع المقبل، وستكون هناك اجتماعات لتطوير هذه اللقاءات التي حصلت، والبحث تفصيلياً بالمشاريع المطروحة".

ونقل كنعان عن رئيس الجمهورية اصراره على مشروع موازنة بأقرب فرصة، ويعتبر وأنا معه كرئيس لجنة مال وموازنة، ان كل ما يتم تداوله هي أفكار لا تلزم أحداً، والواجب بعد الوقت الذي مرّ ان يطرح مشروع موازنة على طاولة مجلس الوزراء ويحصل النقاش في المؤسسات الدستورية، في الحكومة والمجلس النيابي، ليبدي كل طرف رأيه بشفافية، وتتخذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة بمكافحة الهدر وضبط العجز ووضع خطة متكاملة تعبر عنها الموازنة من خلال مشروع واضح المعالم يتضمن الاصلاحات لتعزيز المالية العامة".

وتابع " سأتابع هذا الموضوع في لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل، ومع موقف فخامة الرئيس، فكما تحرك ملف الكهرباء ووصل الى نتائج ايجابية في المجلس النيابي امس مع آخر قانون يسمح ببدء التلزيم والعمل، بفعل الدينامية التي خلقها رئيس الجمهورية، فستكون هناك دينامية جديدة للموازنة ليسعيد لبنان الثقة المطلوبة محلياً ودولياً".

وعما أخّر عرض الموازنة، قال كنعان "لقد اعلن وزير المال انه سحب المشروع لادخال تعديلات بعد 9 اشهر من مخاض تأليف الحكومة، ويتم تعديل بعض الأمور راهنا، والوقت حان لوضع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء لتتوقّف التحليلات والافكار التي تطرح في الكواليس، ويتم التعاطي بشفافية مطلقة بما فيه مصلحة المؤسسات واللبنانيين، وليرتاح بال الجميع".

ورداً على سؤال عن التخفيضات قال" كما ذكرت سابقاً، هي مجرد افكار، الى ان يصبح هناك مشروع موازنة متكامل على طاولة مجلس الوزراء ".

وهل من عقوبات جديدة على لبنان؟ قال كنعان " أؤكد ما قلته من واشنطن، أن لا عقوبات على مسؤولين لبنانيين".

ورداً على سؤال قال كنعان " ما نطلبه هي مشاريع لتمويل عودة النازحين السوريين لا من اجل بقائهم في لبنان، وهو الموقف الذي اعلنه فخامة رئيس الجمهورية، واعلنته الحكومة ورئيس المجلس النيابي، وهو موقف لبناني جامع، فعودة النازحين الآمنة لا الطوعية مسألة كيانية، ومتمسكون بحقنا السيادي على هذا الصعيد. والموقف اللبناني الرسمي يؤخذ في الاعتبار وهناك انفتاح على هذا الموقف وكرة الثلج تكبر، وفي لقاءاتنا في الولايات المتحدة قيل لنا ان حجتنا قوية. وسنتابع القرار اللبناني بخلفيتنا الوطنية من دون اي التزام بأي محور".