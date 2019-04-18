living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - 52% من السيارات فقط غيرت لوحاتها فاحذروا الخطأ! وفضيحة الميني باص مع لوحات متكررة مزوّرة

18
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لارا الهاشم - 


تعتزم هيئة ادارة السير الانتهاء من تركيب لوحات السيارات الجديدة الآمنة، لكل المركبات الموجودة على الأراضي اللبنانية، من أجل الحدّ من عمليات التزوير القائمة التي تخسّر الدولة ايرادات مالية وتشكّل خطراً يهدّد الأمن العام.

لكن متى تنتهي مهلة تركيب لوحات السيارات الخصوصية ؟
في حديث ل tayyar.org تشير مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم إلى أن المهلة التي كانت محدّدة حتى شهر حزيران قد تكون قابلة للتجديد إفساحاً بالمجال أمام جميع المواطنين لتغيير لوحات سياراتهم.
حتى اليوم تمّ تغيير مليون ومئة وثلاثة آلاف لوحة، بين مركبات سياحة خصوصي وشحن خصوصي، من أصل مليونين و 91 الف مركبة.

أما بالنسبة للسيارات العمومية، فقد أطلقت هيئة إدارة السير أول من أمس، بدء مهلة تركيب اللوحات الجديدة والتي تنتهي في آخر العام 2019. علماً أن العملية قد انطلقت سابقاً لفترة وجيزة ثم أُعيد تجميدها بسبب اعتراض المعنيين على لون اللوحة الذي أرادوه أن يكون أحمر. وفي النهاية تمّ الاتفاق على أن تكون اللوحة بيضاء اللون على أن تُطبع الأرقام عليها باللون الأحمر بدلاً من الأسود.

و بحسب سلوم، فان عدد السيارات العمومية التي تسير على الأراضي اللبنانية هو 55000 من بينها 33000 سيارة و خمسة آلاف وثمانمئة باص و11000 شاحنة، مع العلم بأن أكثر من مركبة (mini bus) تسير حاملة الرقم نفسَه بشكلٍ مخالف للقانون. إذ أن طباعة الأرقام القديمة كانت تتمّ في أي محلّ تجاريّ متخصّص بالطباعة من دون أن تخضع لأي رقابة. وبالتالي فهي كانت تسمح لأي صاحب محلّ بالتواطؤ مع صاحب المركبة بطباعة أكثر من لوحة تحت الرقم ذاته. وعلى هذا الأساس يقوم صاحبها بتشغيل أكثر من مركبة عمومية محمّلاً إياها رقم اللوحة عينه، متهرّباً بهذه الطريقة من دفع رسوم الرقم المتوجبة ومن دفع رسوم الميكانيك عن كلّ سياراته.

أما الإجراء الجديد وفقاً لمدير عام هيئة ادارة السير ل tayyar.org فسيضع حداً لهذا النوع من التزوير نظراً إلى أن كل لوحة جديدة ستحمل رقماً تسلسليّاً خاصاً بها وفي حال أراد صاحبها تبديلها بسبب تعرّضها للكسر أو للتشوّه فيستلزم ذلك تعطيل الرقم التسلسلي من قبل هيئة إدارة السير. أما في حال فقدان اللوحة فيتم تنظيم محضر لدى قوى الأمن الداخلي.

مرجع سياسي مطلع على مناقصة اللوحات الجديدة الآمنة يؤكد لtayyar.org أن دفتر الشروط يحتّم لصق barcode على زجاج السيارة تزامناً مع تركيب اللوحة الجديدة. ما سيتيح لعنصر قوى الأمن الداخلي من خلال جهاز الكتروني خاصٍّ به التأكد من مطابقة ال barcode لرقم السيارة ولإسم صاحبها. ويضيف المرجع أن دفتر الشروط يحتّم أن يقوم صاحب السيارة شخصياً بالإشراف على تركيب اللوحة منذ استحصاله على وصلٍ من النافعة إلى حين تركيب اللوحة لدى المعمل. حيث يتم تثبيت اللوحة بطريقة غير قابلة للفكّ لاحقاً و المسامير بطبعة بيضاء خاصّة باللوحات الجديدة الآمنة. كل ذلك من أجل وضع جهات ثلاث أمام مسؤولياتها في حال حصول أي خطأ وهي: النافعة وصاحب السيارة ومعمل تصنيع اللوحات.


لكن المرجع السياسي عينه يؤكد، أن رغم كل الإجراءات المتخذة لا تزال بعض المخالفات قائمة على صعيد السيارات الخصوصية وذلك من بوابة شركات السيارات الخاصة. إذ تأخذ بعض الشركات على عاتقها شراء لوحات سيارات من معامل وتعمد على تركيبها عوضاً أن يقوم صاحب العلاقة بذلك. وفي هذا الإطار يطرح المرجع الصوت ليسمعه المعنيون في حال فاتهم ما يجري، لأن هكذا ممارسات تعيدنا إلى نقطة الصفر وتضرب بهدف تركيب اللوحات "الآمنة" عرض الحائط.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout