خاص - 52% من السيارات فقط غيرت لوحاتها فاحذروا الخطأ! وفضيحة الميني باص مع لوحات متكررة مزوّرة

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لارا الهاشم -



تعتزم هيئة ادارة السير الانتهاء من تركيب لوحات السيارات الجديدة الآمنة، لكل المركبات الموجودة على الأراضي اللبنانية، من أجل الحدّ من عمليات التزوير القائمة التي تخسّر الدولة ايرادات مالية وتشكّل خطراً يهدّد الأمن العام.

لكن متى تنتهي مهلة تركيب لوحات السيارات الخصوصية ؟

في حديث ل tayyar.org تشير مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم إلى أن المهلة التي كانت محدّدة حتى شهر حزيران قد تكون قابلة للتجديد إفساحاً بالمجال أمام جميع المواطنين لتغيير لوحات سياراتهم.

حتى اليوم تمّ تغيير مليون ومئة وثلاثة آلاف لوحة، بين مركبات سياحة خصوصي وشحن خصوصي، من أصل مليونين و 91 الف مركبة.

أما بالنسبة للسيارات العمومية، فقد أطلقت هيئة إدارة السير أول من أمس، بدء مهلة تركيب اللوحات الجديدة والتي تنتهي في آخر العام 2019. علماً أن العملية قد انطلقت سابقاً لفترة وجيزة ثم أُعيد تجميدها بسبب اعتراض المعنيين على لون اللوحة الذي أرادوه أن يكون أحمر. وفي النهاية تمّ الاتفاق على أن تكون اللوحة بيضاء اللون على أن تُطبع الأرقام عليها باللون الأحمر بدلاً من الأسود.

و بحسب سلوم، فان عدد السيارات العمومية التي تسير على الأراضي اللبنانية هو 55000 من بينها 33000 سيارة و خمسة آلاف وثمانمئة باص و11000 شاحنة، مع العلم بأن أكثر من مركبة (mini bus) تسير حاملة الرقم نفسَه بشكلٍ مخالف للقانون. إذ أن طباعة الأرقام القديمة كانت تتمّ في أي محلّ تجاريّ متخصّص بالطباعة من دون أن تخضع لأي رقابة. وبالتالي فهي كانت تسمح لأي صاحب محلّ بالتواطؤ مع صاحب المركبة بطباعة أكثر من لوحة تحت الرقم ذاته. وعلى هذا الأساس يقوم صاحبها بتشغيل أكثر من مركبة عمومية محمّلاً إياها رقم اللوحة عينه، متهرّباً بهذه الطريقة من دفع رسوم الرقم المتوجبة ومن دفع رسوم الميكانيك عن كلّ سياراته.

أما الإجراء الجديد وفقاً لمدير عام هيئة ادارة السير ل tayyar.org فسيضع حداً لهذا النوع من التزوير نظراً إلى أن كل لوحة جديدة ستحمل رقماً تسلسليّاً خاصاً بها وفي حال أراد صاحبها تبديلها بسبب تعرّضها للكسر أو للتشوّه فيستلزم ذلك تعطيل الرقم التسلسلي من قبل هيئة إدارة السير. أما في حال فقدان اللوحة فيتم تنظيم محضر لدى قوى الأمن الداخلي.

مرجع سياسي مطلع على مناقصة اللوحات الجديدة الآمنة يؤكد لtayyar.org أن دفتر الشروط يحتّم لصق barcode على زجاج السيارة تزامناً مع تركيب اللوحة الجديدة. ما سيتيح لعنصر قوى الأمن الداخلي من خلال جهاز الكتروني خاصٍّ به التأكد من مطابقة ال barcode لرقم السيارة ولإسم صاحبها. ويضيف المرجع أن دفتر الشروط يحتّم أن يقوم صاحب السيارة شخصياً بالإشراف على تركيب اللوحة منذ استحصاله على وصلٍ من النافعة إلى حين تركيب اللوحة لدى المعمل. حيث يتم تثبيت اللوحة بطريقة غير قابلة للفكّ لاحقاً و المسامير بطبعة بيضاء خاصّة باللوحات الجديدة الآمنة. كل ذلك من أجل وضع جهات ثلاث أمام مسؤولياتها في حال حصول أي خطأ وهي: النافعة وصاحب السيارة ومعمل تصنيع اللوحات.



لكن المرجع السياسي عينه يؤكد، أن رغم كل الإجراءات المتخذة لا تزال بعض المخالفات قائمة على صعيد السيارات الخصوصية وذلك من بوابة شركات السيارات الخاصة. إذ تأخذ بعض الشركات على عاتقها شراء لوحات سيارات من معامل وتعمد على تركيبها عوضاً أن يقوم صاحب العلاقة بذلك. وفي هذا الإطار يطرح المرجع الصوت ليسمعه المعنيون في حال فاتهم ما يجري، لأن هكذا ممارسات تعيدنا إلى نقطة الصفر وتضرب بهدف تركيب اللوحات "الآمنة" عرض الحائط.