جمعية خريجي كلية الحقوق - جامعة الحكمة زارت الوزير سرحان برئاسة النقيب انطونيو الهاشم وعرضت معه واقع القضاء والخطوات الاصلاحية القائمة

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زارت جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة برئاسة النقيب انطونيو الهاشم وزير العدل البيرت سرحان، حيث جرى عرض لواقع القضاء والخطوات الاصلاحية القائمة.

كما تطرق البحث الى عمل المحامين وهواجسهم مع احتفال النقابة بمئويتها، بما يخدم حسن سير العدالة واحقاق الحق.

ودعا الوفد وزير العدل للمشاركة في العشاء السنوي للجمعية الذي يقام في الثلاثين من نيسان في فندق الهيلتون-الحبتور.

وضم الوفد الى الهاشم، القاضي نادين جرمانوس، المحامي بول يوسف كنعان، المحامي عصام الخوري، المحامي جورف خليل والمحامي عساف فرحات.