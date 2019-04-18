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مخزومي بافتتاح "مركز فؤاد مخزومي للابداع" في الجامعة اللبنانية الأميركية: لاهمية المساواة في التعليم وحق الحصول على العلم للجميع

18
APRIL
2019
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احتفت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بافتتاح "مركز فؤاد مخزومي للابداع" LAU Fouad Makhzoumi Innovation Center في حرم بيروت، الذي سيهتم بثقافة الإبداع على مستويات مختلفة، ودعم التغيير  نحو المستقبل وخصوصاً تطوير و"تثوير" وسائل إيصال العلوم والثقافة إلى الطلاب والمتلقّين. كما سيشكل المركز مقراً أو موئلاً للاطلاع على أحدث التقنيات العلمية والتفاعل معها وصولاً إلى تعزيز الاكتشافات العلمية والبحثية. وتقدم الحضور المميز ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير الياس أبو صعب، ورئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي وعقيلته السيدة مخزومي، وحشد من الوزراء والنواب وممثلي المؤسسات العسكرية وأعضاء السلك الديبلوماسي والوجوه والشخصيات، إلى رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا وأركانها وعَمدة الكليات والمهتمين والطلاب. 
 
واستهل الحفل بكلمة مساعد رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية للمشاريع الخاصة سعد الزين شكر فيها النائب مخزومي على رؤيته وشجاعته ودعمه المميز من أجل الانتقال نحو آفاق جديدة تواكب العصر. 
 
جبرا
وتلاه الرئيس الدكتور جوزف جبرا الذي نوه بنجاحات مخزومي وزوجته مي وعملهما معاً خصوصاً في خدمة الانسان والمجتمع. واعتبر أن ثمة رؤية مشتركة تجمع الجامعة اللبنانية الأميركية مع مؤسسة مخزومي وتتمثل في مقاربة الثقافة العالمية بروح الإبداع والابتكار، خصوصاً في ظل التحديات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة والنانو تكنولوجي والبيو تكنولوجي والآليات العلمية الحديثة. 
 
وقال جبرا: "نعيش في عالم عنوانه التغيير والطريق الوحيد لملاقاة التغيير هو الابداع". وشرح أن ما تقوم به الجامعة في صفوف الدروس يستند في شكل أساسي على تعليم الطلاب "أن يكونوا لا متلقين للعلم الإبداعي فحسب بل متعلمين فاعلين ومتفاعلين". وشدد على أهمية الاستعداد لمواكبة العصرنة في العام 2050 حيث يتوقع أن يتم حذف 55 مليون وظيفة معروفة في عالمنا. ورأى أن السؤال الكبير يكمن فيما سيكون عليه دور التعليم العالي الجامعي ومساره، والإجابة برأي جبرا تكون من خلال الابداع والابتكار. وقال: "لربما احتاج الأمر إلى ثورة في التعليم العالي لكي نكون فاعلين متفاعلين مع العالم". 
 
وخلص جبرا إلى أن الجامعة اللبنانية الأميركية هي جامعة الإبداع والابتكار بإمتياز وأنها جاهزة للتحدي وفخورة بما تقوم به وكرر الشكر للنائب فؤاد مخزومي ومؤسسته. 
                                     
مخزومي
وتحدث النائب مخزومي عارضاً لسيرته منذ انتقاله للعمل في المملكة العربية السعودية، وتفاعل عائلته مع التطورات التكنولوجية وخصوصاً علوم الكومبيوتر. وشدد على أهمية العمل معاً لإعداد العنصر البشري المؤهل لمواكبة الحداثة وتجاوز الثغرة الناجمة عن التأخير في مواكبة العصرنة، وإقناع الشباب بأهمية الاستعداد للمستقبل، وقال: "علينا التحضير للمستقبل وإعداد أولادنا وأجيالنا الصاعدة وما لم نكن منفتحين ومهيئين فلن نستطيع التعامل مع التحديات". 
 
وأضاف: "لدينا عدد قليل من الجامعات المصنفة فئة أولى وهذا ما يدعونا إلى بذل المزيد من الجهد. والأهم تطبيق مبدأ الشفافية والتركيز على مدى معرفة الطلاب للمعلومات وإطلاعهم عليها".
 
وتحدث مخزومي عن خسارة الكثير من الوظائف التي نعرفها بمفهومها الحالي نتيجة التطور التكنولوجي، وقال: "هذا ما يفرض على المجتمع اللبناني تحديات جديدة خصوصاً لجهة توفير المزيد من المعلومات والعلوم والثقافة الأكاديمية الحديثة للطلاب، وعندها لن تكون هنالك مشكلة اذا استطعنا تحقيق المستوى المطلوب". ولم ينسَ مخزومي التذكير بأهمية المساواة في التعليم وحق الحصول على العلم للجميع، ودعا إلى تغيير طريقة التفكير بشكل منهجي وعلمي وبذل المزيد من الجهد لتحضير الشباب والشابات الجامعيين في كل المجالات الإبداعية، وأن هذا هو الهدف الرئيسي للمركز الجديد. وختم متوجهاً إلى رئيس الجامعة جوزف جبرا، متمنياً العمل على "الرسملة" على الطاقة البشرية من خلال الأبحاث والدراسات والرؤية العلمية وتوفير الأجواء المناسبة والمعنوية لتطوير هذه الطاقة التي من دونها لن يكون هنالك مستقبل للبنان.
 
وختاماً قدم ممثل رئيس الجمهورية الوزير الياس أبو صعب، ورئيس الجامعة جوزف جبرا درعاً تذكارية إلى النائب مخزومي والسيدة مي مخزومي. وجال الجميع على أقسام المركز واستمعوا إلى شرح عن آلية العمل.
 
 
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