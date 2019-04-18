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الجمعة العظيمة كانونية..!

18
APRIL
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الكتل الرطبة تتدفق نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط وسوف تتمركز السحب الركامية بين جنوب شرق تركيا والساحل السوري ولبنان كدرجة اولى ومن ثم تطال فلسطين وشمال الأردن وغرب سوريا.
 
في التفاصيل: يعيد المنخفض الإيسلاندي نشاطه نحو غرب روسيا الأمر الذي سيساهم بتدفق الموجات القطبية نحو البحر الأسود وجنوب تركيا في اليومين المقبلين، فيتأثر لبنان بأجواء باردة تساهم بتدني درجات الحرارة لتصبح تحت معدلاتها لهذه السنة، لذلك ستشهد المناطق الجبلية التي تعلو 1200 متر زيارة جديدة للثلوج يوم الأحد.
 
تبدأ الأجواء مساء الخميس بالتغيّر فتُجدد الأمطار نشاطها فوق الساحلَي اللبناني والسوري، وتشتد غزارتها قبل ظهر الجمعة وتصبح طوفانية بعد الظهر ومساءً بخاصة بين الدامور وجبيل والشوف وعاليه والمتن وكسروان والجبال الغربية ومن ثم شكا وطرابلس، مصحوبة برياح تلامس سرعتها 70 كلم في الساعة ويتساقط البرد ساحلاً وجبلا بخاصة في المناطق الوسطى والبقاع الغربي والساحل السوري، كما تتساقط الثلوج فوق 1500 متر.
 
يستمر تدني درجات الحرارة لتلامس الثلوج يوم الأحد 1200/1300 متر ، وبحسب تحديث رادار التراكمات الثلجية ستشهد الجبال التي ترتفع عن 1800 متر ما يقارب 15 سنتم وال2000 متر 25 سنتم.
 
باختصار: اعياد باردة بين الفصح (غ) والشعانين (ش)، وما ان ينحسر المنخفض البارد حتى تسيطر كتلة حارة مصدرها الصحراء الإفريقية الكبرى، سترفع درجات الحرارة بشكل سريع، اي بمعدل 12 درجة.
 
الحرارة على الساحل: 16/14
 
في البقاع: 8/5
 
الجبال 1200 متر: 7/4
 
الضغط الجوّي: 1013hpa
 
الرطوبة: 90%
 
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 35 و 70 كم في الساعة
 
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