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لجنة "روّاد من لبنان" زارت نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة

18
APRIL
2019
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إستقبل نقيب محرريّ الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بدار النقابة وفداً من "المؤسسّة اللبنانية للإعلام - لجنة رواد من لبنان" التي يرأسها الدكتور ميشال كعدي وضمّ الوفد الإعلاميين مريم بيضون، نجيب جزيني ومحمد الحاجم، الذي دعاه للمشاركة في حفل تكريم "إعلاميّات وأديبات رائدات من لبنان"  برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري في السادس والعشرين من نيسان الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر في فندق فينيسيا. وطلب الوفد أن تكون لنقيب المحررين كلمة بالمناسبة.
 
النقيب القصيفي شكر الوفد زيارته ودعوته ووعد بتلبيتها، وإلقاء كلمة في المناسبة، لا سيما أنها مخصصة لتكريم زميلات لهنّ حضورهنّ البارز في حقل الإعلام، واسهاماتهنّ الطليعية.
 
وقدمّ أعضاء الوفد لنقيب المحررين العدد السابع عشر من كتاب: "رواد من لبنان" الذي يضيء على عطاءات وإنجازات شخصيّات لبنانية لمعت في مجالاتها.
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