بأقل من نصف ساعة.. توقيف 4 موقوفين فروا من نظارة مخفر ريحان

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي: الساعة 17.30 من تاريخ 17/4/2019، أقدم 4 موقوفين بجرائم: اعتداء جنسي، عملة مزيفة، إقامة غير مشروعة، على الفرار من نظارة مخفر ريحان وهم:

ا. ا. (مواليد عام 2003، لبناني)

ر. ن. (مواليد عام 2006، سوري)

ا. ح. (مواليد عام 2006، سوري)

ع. م. (مواليد عام 2002، سوري)

على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت بأقل من نصف ساعة من توقيفهم في احراج بلدة عرمتى.

سلموا الى المخفر المذكور، لإجراء المقتضى بناء على اشارة القضاء المختص.