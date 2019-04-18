عناوين الصحف ليوم الخميس 18 نيسان 2019

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الأخبار

سقوط «التوافق» على خفض الرواتب

مجلس النواب يشرّع خطة الكهرباء... والمعترضون يطعنون

الجمهورية

إعتراضات وإعتصامات تحاصر التخفيضات

الحريري يحذّر: تقشف أو انهيار.. والمجلس يوّلد «الكهرباء».. والتخفيضات توّلد إعتصامات

البناء

إقرار خطة الكهرباء نيابياً... يفتح باب بند الرواتب والتعويضات في الموازنة

الحريري «لعم»... وباسيل «لا إله»... وخليل «ليس مشروعنا»... والشارع جاهز

تمهيد روسي إيراني لعملية إدلب واللجنة الدستوريّة بالتوازي... ونشر الجيش السوري حتى الحدود

اللواء

مصائر الرواتب: إقتطاع لا تخفيض.. حقائق أم إشاعات؟

أجواء مجلس النواب تعكس مدى التخبط الحكومي حيال إجراءات عجز الموازنة

L'Orient-Le Jour

Cap sur l’austérité, confirme Hariri

The Daily Star

Hariri primes Lebanon for ‘unprecedented’ austerity