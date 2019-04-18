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أسرار الصحف ليوم الخميس 18 نيسان 2019

18
APRIL
2019
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الجمهورية
سألت أوساط إقتصادية أين تذهب إيرادات إحدى الشركات التابعة للدولة وكيف أن النيابة العامة المالية لم تتحرك بعد كلام أحد الخبراء الإقتصاديين عنها؟
تساءلت بعض القوى السياسية عن الإهتمام الزائد الذي يبديه وزير في كل خطاباته تجاه دولة عربية وموضوع حسّاس يعنيها فيما المسؤولون فيها لا يعيرون هذا الموضوع إهتمامًا مثله.
توقفت أوساط سياسية عند تقديم أجهزة أمنية لائحة بإسم 130 معبرًا يتم التهريب منها وقالت كان الأجدر بهذه الأجهزة التّحرك ميدانياّ وليس تقديم لائحة بها للسياسيّين.

البناء
كواليس
قالت مصادر أوروبية إنّ عملية تجميع معلومات حثيثة تتمّ على مستوى حكومات الغرب لمعرفة حجم العلاقات التي تربط القيادات العسكرية في كلّ من الجزائر والسودان وليبيا بروسيا وسبب مسارعة موسكو لإعلان تأييدها للجيوش في هذه البلدان رغم علاقاتها الجيدة بالحكمين السابقين في الجزائر والسودان، واعتبرت المصادر أنّ وجود علاقات وثيقة لموسكو بعدد من قيادات الجيوش في البلدان الثلاثة سيكون أحد مستويات تقييم الأحداث والسلطات الجديدة وكيفية التعامل معها من قبل الحكومات الغربية…

اللواء
همس
في خطوة تعكس الإلتزام بالقانون، خلافاً لمؤسسات أخرى، توقف نواب الحاكم عن العمل، ولم يداوموا في مكاتبهم كالمعتاد..
لغز
وفقاً للخبراء، ثمة خيارات غير شعبية أخرى، لم تسقط، ويمكن للطبقة السياسية أن تسحب يدها منها؟
غمز
يتحدث رئيس حزب يميني، في مجالسه الخاصة، عن الأخطاء التي ارتكبها، وأدت إلى الحالة التي وصل إليها البلد اليوم!

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