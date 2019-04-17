وزير المال: مشروع الموازنة لعام 2019 يستهدف خفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي

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قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".

وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2 بالمئة مع تحريك عجلة الاقتصاد.

وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018. وأضاف قائلا "الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه" وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي 2020 و2021.