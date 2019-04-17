الوزير جبران باسيل يتقدّم بلائحةٍ جَوابية في الدعوى المُقامة منه بوجهِ النائبة بولا يعقوبيان

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تقدّم وزير الخارجية جبران باسيل بلائحةٍ جوابية في الدعوى المُقامة منه بوجهِ النائبة بولا يعقوبيان بواسطة وكيله القانوني ماجد البويز ، مؤكداً ان المزاعم في لائحتها الجوابية كانت اشبه ببالونات حرارية اطلقتها للهروب نتيجة عجزها عن اثبات اي عمولة مزعومة. واعتبر باسيل ان يعقوبيان توسلت وسائل الاعلام لممارسةٍ شعبوية مُسندة الى اخبارٍ ملفقة، وان لائحتَها اثبتت عجزها عن اثبات مزاعمها عن تقاضي باسيل عمولة 8 بالمئة من صفقة البواخر بعدم ابرازها اي دليل او مُستند، وضعف حُجتها القانونية



بدليل اجتزائها الآراء الفقهية من المراجع القانونية التي استندت اليها في لائحتها لجهة تمتعها بالحصانة النيابية في الدعاوى المدنية خلافا لاحكام المادتين 39 و40 من الدستور..



واضاف باسيل ان لائحة يعقوبيان أكدت ايضاً ان الاخبار الكاذبة والافعال غير المُباحة لا تدخل ضمن اطار حقها بالرقابة البرلمانية التي تقوم حصراً تحت قبة البرلمان، بالاضافة الى تبنيها الشتائم وعبارات القدح والذم التي لا تليق بنائبٍ في البرلمان أو بشخصٍ امتهن العمل الصحافي على اعتبار ان هذا الاسفاف يُشكل الحقيقة باستنادِه الى تعليقاتٍ منشورة على صفحاتٍ وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين ان تصرفاً مماثلاً يُظهر سلوكياتها المخالفة لابسط القواعد الاخلاقية والادبية. وطالب باسيل بالحكم على يعقوبيان بتعويضٍ اضافي قدره مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية ليصبح مُجمل المبالغ المطالبة بها في هذه الدعوى مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية...