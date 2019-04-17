افتتاح أهم مدرسة للتوحد في لبنان والشرق الأوسط

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عَلِم موقع tayyar.org أن مدرسةً للتوحُّد يتم الانتهاء من تجهيزها في الضبيه ستفتح أبوابها قريباً. وفي التفاصيل أن اللمسات الأخيرة توضع على مدرسة " ١ ٢ ٣ " المتخصصة في معالجة مرض التوحّد.

وعلم الموقع أن المدرسة ستكون تحت إدارة معهد نيو إنجلاند سنتر فور تشلدرن “ان اي سيسي ” في الولايات المتحدة، وهو معهد تربوي وبحثي يتمتع بخبرة 40 عامًا في مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد.

وفي اتصال مع القيّمين على المدرسة ، علمنا بأن المسؤولين وضعوا استراتيجية تسمح للعائلات اللبنانية بالإستفادة من خبرة معهد "ان أي سي سي" بكلفة معقولة، بعدما تكفّلوا ، أي القيّمين على المدرسة بدفع التكلفة الكبرى مع المعهد المذكور.

إشارة الى أن المدرسة هي الأولى من نوعها في لبنان وتسمح للطلبة بتلقّي نفس المستوى كما في الولايات المتحدة الأميركية وستفتح أبوابها في أيلول المقبل.