اللجنة الأهلية لعودة النازحين زارت محافظ البقاع وفعاليات أمنية وشددت على اهمية تطبيق جميع القوانين لحماية الارض

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زارت اللجنة الأهلية لعودة النازحين في زحلة محافظ البقاع، وقيادات الاجهزة الامنية في المنطقة من امن الدولة، مخابرات الجيش، الامن الداخلي والامن العام. وضمت: مقرر مجلس القضاء في التيار الوطني الحر قزحيا الزوقي، ممثل اللجنة المركزية لعودة النازحين في قضاء زحلة طوني سماحة، مسؤول البلديات في هيئة القضاء جورج مساعد، وامين سر اللجنة طوني القرى.



وكان الملف الاهم الذي تم التداول به هو كيفية ضبط العمالة الغير الشرعية في المدينة والقضاء والتي شكلت عبئاً كبيراً على اليد العاملة الزحلية واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



كما وتمّ التطرق الى كيفية تحويل القضاء من بيئة محفّزة لبقاء النازحين الى بيئة تضمن مستقبل اهلها وابنائها كي لا يتكرر ما حصل في عين الحلوة والمخيمات الاخرى حيث كان اهل المنطقة يؤجرون الاراضي الزراعية لابقاء اللاجئين فيها، وبعد مرور الوقت استوطنوا فيها دون اي اذن من اصحاب الارض مع انها بقيت مسجلة بأسمائهم.



وشددت اللجنة على اهمية تطبيق جميع القوانين الموجودة لحماية الارض وابنائها.