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بستاني بعد الجلسة التشريعية: بات لدينا اليوم قانون يمكِّننا من تنفيذ خطَّة الكهرباء

17
APRIL
2019
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أكَّدت وزيرة الطَّاقة والمياه ندى البستاني خوري بعد الجلسة التَّشريعيَّة في المجلس النِّيابيِّ اليوم، أَنْ قد "بات لدينا اليوم قانونٌ يمكِّننا من تَنْفيذ خطَّة الكهرباء، وهذا القانون تمَّت الموافقة عليه من لجنة الأَشغال والطَّاقة".

 وإِذ شكَرت لكلِّ السِّياسيِّين الإيجابيَّة الَّتي أَبْدوها في هذا الإِطار، كشفت أَنَّ التَّوْصيات المَطْلوبة من قبَلِنا قد أُخِذ بها، ما يمكِّننا من البدء في التَّنفيذ".

 وردًا على سؤال عن معايير الشَّفافيَّة قالت: "إِنَّ التَّوْصية الَّتي طالبْنا بها هي الَّتي أُقرَّت، وقد طالبنا بتعديل القانون 462، ومن ثمَّ تعيين هيئةٍ ناظمةٍ، واليوم أُدرِجَ ما طالبنا به في التَّوصية وهذا إِنجازٌ كبيرٌ. وهذا ما باتَ في مجلس الوزراء، كما وفي مجلس النوَّاب. وأَمامنا ثلاثة أَشْهر لدرسِ هذه التَّعْديلات".

 وأوضحت أنَّ "دفتر الشُّروط صدر القرار في شأنه، وطالبنا بأَنْ يواكبنا إستشاريٌّ فنّيٌّ كما وبمكاتب محاماة، واليوم نحن في طور التَّحْضير لدفتر الشُّروط". واستطردت بستاني: "الشَّفافيَّة في نشر دفتر الشُّروط في الجريدة الرَّسْميَّة كما وعلى المَوْقع الإِلكترونيِّ الخاصّ بالوزارة وهكذا تكون الشَّفافيَّة".

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