وزير البيئة طلب الإدعاء على مرتكبي إفراغ شاحنة أكياساً من النايلون في نهر الفوار انطلياس

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عبّر وزير البيئة فادي جريصاتي عن " شجبه واستنكاره لقيام سائق شاحنة بإفراغ حمولتها من الكرتون وأكياس النايلون والأوساخ في مجرى نهر الفوار انطلياس ما أدى الى تلوث مياه النهر".

واكد الوزير جريصاتي في بيان اليوم " أن زمن السكوت على المخالفات ولّى ، وانه لن يتهاون مع أي مخالف أو مع أي تلويث للبيئة "، لافتاً الى أنه " أوعز الى الدائرة القانونية في وزارة البيئة للطلب من المحامي العام البيئي في جبل لبنان الادعاء على المرتكبين وكل من يظهره التحقيق شريكاً او متدخلاً "، مشدداً " على رفض أي شكل من أشكال التعدي على مواردنا الطبيعية وعدم التساهل تجاه أي مخالفة للقوانين المرعية الإجراء المتعلقة بحماية البيئة ".

وثمّن الوزير جريصاتي " نتائج التواصل المثمر مع بلدية انطلياس ومبادرتها الى اتخاذ التدابير الفورية من قبل شرطة البلدية لجهة حجز الشاحنة "، داعياً " كل بلديات لبنان الى التشدد في ردع المخالفات وقمع أي محاولة لرمي نفايات في الأودية او في المجاري المائية".