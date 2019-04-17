الوزير باسيل: الإجراءات لا تشمل ذوي الدخل المحدود والبعض اجتزأ ما قلته وهو يشمل هذه الأمور..

A + A -

تحدث معالي الوزير جبران باسيل من المجلس النيابي عن موضوع الرواتب موضحاً: انا قلت ما قلته وهذا الامر يتطلب جرأة وشفافية وبعد نظر وهذا الامر قلته سابقا عند اقرار السلسلة ومنذ فترة قلته في بلد اخبرني رئيسه عما جرى في بلاده

وتابع قائلاً: بعض الاعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام وهو يشمل خمسة امور: حجم الدولة الذي يشكل جزءا يسيرا من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي والجمركي والكهرباء والضرائب التي يمكن ان تسوفى من اصحاب الجيوب الكبيرة

ثم أردف بالقول: الكل يتحدث عن اجراءات صعبة لكنها موقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود وكثيرون كانوا يتنكرون لمكامن الخلل واليوم بدأوا يقرون بها والموضوع يتطلب الاسراع باقرار الموازنة

وفي ملف الكهرباء قال الوزير باسيل: لو سمعوا منا بالقانون الذي قدمناه منذ سبع سنوات لكانت حلت مسألة الهيئة الناظمة منذ ذلك الحين بلا اضاعة كل هذا الوقت

ثم ختم قائلاً: مجيئنا اليوم الى المجلس النيابي لاقرار تعديل حتى نذهب الى دائرة المناقصات يؤكد اننا كنا على حق سابقا ولم نكن نخالف القانون