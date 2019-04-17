مزارع شبعا اللبنانية المحتلة والثروة المائية والنفطية .. على طاولة "ضروري نحكي"

A + A -

حل ملف مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بما يحمله من تشعبات سياسية وجغرافية، وتناقضات في الآراء حول ما إذا كانت هذه المزارع خاضعة للسيطرة السورية، ام ان الدولة اللبنانية هي من تخلت عنها، وما هي المسارات القانونية التي يجب على الدولة السير بها لإسترجاع الأراضي المحتلة عبر القوانين الدولية، اضافةً الى الحدود البحرية والثروة المائية والنفطية، على طاولة #ضروري_نحكي، حيث استقبلت الإعلامية داليا داغر كلاً من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قطيشا، وعضو تكتل التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، والدكتور عصام خليفة والمحامية مريم الشامي، في حلقة الإثنين 16\4\2019، مباشرةً عبر شاشة الOTV، وسط حضور كثيف ولافت لأهالي مزارع شبعا، الذين طرحوا آرائهم ومطالبهم وهواجسهم، وأكدوا في سياق الحلقة عدم تخليهم عن أرضهم مقابل أي ثمن.

كما حلّ الصحافي والمحلل السياسي غسان سعود ضيفاً في الفقرة الأولى، وبحث في آخر المستجدات السياسية، وتحديداً في زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى موسكو، حيث أكد أن هذه الزيارة هي من ضمن مؤتمر يعقد الثلثاء، بين الخارجية الروسية و١١ وزير خارجية دولة عربية، والأولوية الروسية هي لإعادة النازحين إلى لبنان ثم الاردن فتركيا. والتفهم الروسي هنا مهم جدا ويؤشر الى نجاح الدبلوماسية اللبنانية.

وأضاف سعود، "سيتم انشاء لجنة ثلاثية، روسية سورية لبنانية، مكلفة تنسيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى بلادهم بشكل يومي، عبر وزراء خارجية هذه الدول أو عبر ممثلين عن حكوماتها.

وتطرق سعود الى انتخابات طرابلس الفرعية، مؤكداً أنها عكست واقع الوجع لدى الطرابلسيين، وطرابلس مدينة مليئة بالخيبة، مدينة عاطفية جداً ولذلك ينجرّ بعض سكانها غرائزياً ويؤخذون بالتجييش الذي يمارسه السياسيون عليهم، وعلى الرغم من اجتماع 3 رؤساء حكومات مع الوزير الصفدي واللواء ريفي، لم تتجاوز نسبة الاقتراع في طرابلس الـ11%، وهذا دليل على أن الناس ملّت وتبحث عن نتيجة فعلية.

وعن حديث الوزير جبران باسيل حول خفض الأجور، أكد سعود أن الأخير قصد في حديثه، ان الأزمة المالية كبيرة، وانه يجب على المواطن المشاركة ايضاً في تحمل المسؤولية لحل هذا الوضع، مشيراً الى أنه لا يمكن خفض الرواتب قبل سلة متكاملة تتضمن إغلاق الهيئة العليا للاغاثة، وإغلاق صندوق الجنوب، واعادة النظر باحتكار الريجي، واحتكار الميدل ايست، وفتح ملف المصارف جدياً، والبحث ببعض تفاصيل رواتب التقاعد.

وفي المواقف، أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، أنه "لم يقل يوماً ان حزب الله تنظيم إرهابي وأتفاجأ من هذا الافتراء الجديد، والسلاح يصادر قرار الدولة في السلم والحرب وهذا خلافنا مع حزب الله".

وأضاف، أن القوات اللبنانية لم تنقلب على موقفها الاستراتيجي في بناء الدولة، بل لا زالت على موقفها من حزب الله، يوم حزب الله يتوقف عن تدخلاته في الخارج ويسلم سلاحه نضع يدنا بيده لبناء الدولة.

وأشار قطيشا الى ان، " مواجهة اميركا لحزب الله هي نتيجة مشاريعه الخارجية التي لم يستشير فيها اي جانب لبناني داخلي، ادت لتصادم بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الأمر يؤثّر طبعاً على الداخل اللبناني.

وأشار قاطيشا الى أن القوات اللبنانية قادرة على محاربة الفساد، معتبراً أنه أصبح من الضروري الخروج من هذا المستنقع والشعب اللبناني لن يرحم.

وأضاف، "مزارع شبعا لبنانية حتى 1949، وتعرّضت لاحتلال سوري، وبعد حرب الـ67 احتلتها اسرائيل، والحل إما يكون عسكرياً بقيادة الجيش اللبناني، إما من خلال الذهاب الى الأمم المتحدة، ونحن لدينا ما يثبت ملكيتنا لهذه المزارع، علينا الذهاب الى الأمم المتحدة بهذه الوثائق".

بدوره، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن حزب الله مكون لبناني على كل المستويات السياسية والعقوبات الأميركية استهداف لكل الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن حركة أمل تضع على عاتقها مواجهة كل ملفات الفساد وكل التحديات الإقتصادية والمالية.

وأوضح هاشم، أنه منذ احتلال مزارع شبعا كان هناك غياب كامل للدولة عن المزارع وأبناء المنطقة هم من فرضوا تحريك القضية كي تصبح قضية وطنية حيّة في ضمير كل الشعب اللبناني، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أي تواجد للجيش السوري في مزارع شبعا على الإطلاق منذ الأربعينات.

وشدد على أنه "بموضوع الترسيم، نحن نملك كل الوثائق التي تثبت ملكية الأرض ولبنانيتها"، مشيراً إلى أن اتفاقية اللجان القضائية هي اكبر اثبات انه هناك اقرار تاريخي عن لبنانية هذه المزارع، معتبراً أن التجربة أثبتت أن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة هي السبيل إلى تحرير الأراضي المحتلة.

ورأى هاشم أنه "كان هناك وعد للتعاطي الايجابي حيال موضوع الحدود البحرية التي تعتدي عليها اسرائيل الى جانب النقاشات مع الطرف القبرصي، مؤكداً على التلزيمات والاعداد للمرحلة المقبلة، ولكن هناك بعض التأخيرات في موضوع التنقيب لبعض الاشهر مما يدفع الى التدافع الدولي نحو هذه الشركات، ونحن اليوم اكثر اصراراً للمباحثات تحت راية الامم المتحدة".

أما الدكتور عصام خليفة، الذي اتى محمّلاً بالكثير من الوثائق والخرائط التي تثبت ملكية الأرض للبنان، اعتبر من جهته أن منطقة شبعا ومزارعها كتلة واحدة، بفترة العثمانيين كانت جزء من قضاء حاصبيا، وحاصبيا كانت من ولاية سورية، وعام ١٩٢٠ وعملاً بالقرار ٣١٨ تم ضم شبعا الى الأراضي اللبنانية، مضيفاً أن مزارع

شبعا تتألف من 13 مزرعة وليس 14، كون مزرعة "مغز الشباعنة" أصبحت ضمن الأراضي السورية، كما وتم تهديم 1303 بيت فيها وتهجير أكثر من 600 مُزارع.

وأضاف خليفة، أن الدولة اللبنانية لا تأتي أبداً على ذكر منطقة النخيلة، وهي منطقة لبنانية، وموجودة على الخريطة، وليست مزرعة بل وحدة ادارية وقرية مستقلّة عن المزارع. والدليل على ذلك أنها كانت تملك وزيراً في الحكومة اللبنانية في العام 1926وهو نجيب الأميوني.

وأضاف خليفة، "هناك اتفاق خطي، بين لبنان وسوريا على ترسيم الحدود وقدمناها للمسؤولين، سنه ٥٠ بعد اتفاق الهدنة اصبح هناك تدخل سوري في شبعا، لكن اهالي شبعا وطنيون اكثر من كل اللبنانيين، فكما الجولان جزء من سوريا، مزارع شبعا جزء من لبنان، ونحن كلبنانيين ينطبق علينا منطق الإنسحاب عبر الدول الأجنبية، وليس اعادة الأراضي".

وبهدف استرجاع الأراضي المحتلة، فنّد خليفة الحلول كالتالي، خوض معركة مركّبة عبر القانون الدولي والوثائق التي نملكها، وعبر وحدة وطنية بين جميع اللبنانيين للدفاع عن تراب الوطن، ومطالبة الدولة بأراضيها وفقاً للقانون.

وعن الأملاك البحرية، أكد خليفة أن يتم اما على قاعدة طول الشاطىء، اما عبر مستقيم غير متعرج، واذا احتسبنا الأمتار المربعة، يمكنها ان تحدث تغييراً كبيراً، واسرائيل تبني الخطأ على نقاطنا لتوسع حدودها البحرية، ويجب ان يتم هذا الأمر عبر القانون الدولي، ويجب ان نعرف حقوقنا ونضعها على طاولة القوانين الدولية، كما يجب ترجمة الوثائق التي بين ايدينا وتقديمها للأمم المتحدة، ووحدة الشعب اللبناني هي الاساس بالبحر والجو والبحر.

اما المحامية مريم الشامي، أكدت بدورها أنه لغاية اليوم سندات الملكية لمزارع شبعا تأخذ الطابع التركي، مضيفةً أن ليس من صلاحيات هيئة الامم المتحدة ترسيم الحدود، ولا اي هيئة تستطيع ترسيم الحدود لأن حدود كل منطقة هي مرتبطة بذاكرة المواطنين الجماعية.

وأضافت الشامي، أن البعض في لبنان قال انه يجب على مزارع شبعا ان توضع تحت الهيمنة الخارجية الدولية، وذلك بهدف تجريد حزب الله من سلاحه.

واشارت الشامي الى أن الرئيس السوري بشار الأسد اعترف بلبنانية هذه المزارع ولكنه قال ان هناك مشكلة في تقنية هذه المزارع،ولطالما اعترفت الدولة السورية، انها مزارع لبنانية وهي خاضعة للقرار ١٤٢٥ الذي لم ينفذ بكامله، بل هو اعادة انتشار للجيش السوري، مؤكدة أنه "لا نستطيع الا نسلك الطريق المقاوم لاننا حاولنا التعامل بالدبلوماسية، ولم نستطع حل المشاكل الا من خلال المقاومة."

وكان للحلقة تفاعل كبير على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالبرنامج، حول هذا الملف، بالإضافة الى اسئلة ملفتة توجه بها الجمهور المتواجد في الأستوديو، الى الضيوف من ضمن سياق الحلقة.