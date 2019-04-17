نشاط "USEK Velo Paper 2019" في بلدة بكفيا

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أقامت جامعة الروح القدس – الكسليك، للسنة الخامسة على التوالي، نشاطًا رياضيًّا ثقافيًّا بيئيًّا تحت عنوان: "USEK Velo Paper 2019"، من تنظيم العمل الراعوي فيها، في بلدة بكفيّا والجوار، انطلاقًا من ساحة السرايا، شارك فيه عدد من طلاب الجامعة وأساتذتها وموظفيها ومتخرّجيها.



وتضمّن هذا النشاط أسئلة حول مواضيع متعدّدة من كافّة الاختصاصات الجامعيّة وأخرى عن منطقة المتن، ألعابًا رياضيّة وثقافيّة وترفيهيّة تتطلّب شجاعة وجرأة ومهارة رياضيّة وذهنيّة عالية، تحدّيات رياضيّة وتحدّيات عبر الإنترنت، البحث عن أغراض نادرة في بلدة بكفيا، ومرحلة فكّ "اللغز" المتمثّلة في جمع عدد من الكنوز وحلّ المعضلات المنطقيّة.



واختتم اللقاء بحفلة فنّية، عزف فيها الطالب ألبرتو عقيقي على الكمان. ومن بعدها شكر المرشد الروحي للجامعة الأب شربل عبّود الرئيس أمين الجميّل على استضافته هذا النشاط في ساحة السرايا، ثمّ قدّم الأب عبّود ومنسّقا النشاط الطالبان سمير الحدّاد وريتا أبي حنّا وأسرة العمل الراعوي درعًا تقديريًا لرئيسة بلدية بكفيا - المحيدثة الشيخة نيكول أمين الجميل باسم جامعة الروح القدس - الكسليك، عربون شكر على استضافتها وجهودها وجهود المجلس البلدي وفريق العمل لإنجاح هذا النشاط. وتمّ أيضا تقديم درع شكر للسيد بشارة الحاج بطرس ممثّلا رئيس بلدية بحرصاف-ساقية المسك الأستاذ ميشال نصر، على استضافتهم محطات عدّة لهذا النشاط.



كما شكر الأب عبود جميع من ساهم في نجاح هذا النشاط، خاصًّا بالذكر الأجهزة الأمنية وفرق صليب الأحمر وفريق الإعلام في كاريتاس لبنان، والمؤسسات الكنسية والتربوية والرياضية والثقافية التي استضافت ألعابًا رياضية وثقافية وترفيهيّة متعدّدة، والمؤسسات الراعية، وجميع الفرق المشاركة وجميع الأساتذة والإداريين والموظفين في مكاتب: التواصل والتسويق والإعلام والصيانة والأمن في الجامعة وعائلة العمل الراعوي الذين نظمّوا هذا اللقاء.



وفي نهاية اللقاء، تمّ توزيع الجوائز على الفرق الفائزة. وقد فاز فريق Engineering في المرتبة الأولى، وفريق USEK – SMMS في المرتبة الثانية وفريق Biketecs في المرتبة الثالثة. أما فريق HAKUNA MATATA فقد فاز في المرتبة الأولى في مباراة Culture.