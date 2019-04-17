الرئيس عون للكشاف الماروني: دوركم صقل الشباب اللبناني وتوعيته على آفات المجتمع

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، شؤوناً وزارية فاستقبل لهذه الغاية وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة وشؤون الوزارة واوضاعها ومتطلباتها.



وبعد اللقاء اكد الوزير قيومجيان انه وضع الرئيس عون في اجواء عمل الوزارة والعمل على تطويرها، واضاف انه تمت خلال اللقاء مناقشة موضوع الموازنة "ووجوب الا تشمل التخفيضات فيها تقديمات الدولة لجمعيات الرعاية المنتجة والتي تهتم بشؤون الناس، وتلك التي ينحصر اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين وغيرهم... وهناك اتفاق مع فخامة الرئيس على الا تطال تدابير التقشف التقديمات لهذه الجمعيات، وانا مطمئن لهذه الناحية."



واضاف: "تبادلنا ايضاً الآراء حول وجوب اعتماد موازنة تقشفية نحتاجها ولو انها تتضمن اجراءات موجعة، لكنها ضرورية لاستمرارية الدولة للقيام بدورها وتلبية متطلبات المواطنين، لذلك على الموازنة ان تأخذ في الاعتبار الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به لبنان حالياً، على الا تطال جيوب الناس المعوزة".



سئل: هناك جمعيات تتستر بغطاء انساني فيما هي وهمية، ما هي الاجراءات المتخذة في هذا الاطار؟

اجاب: ليس هناك من جمعيات وهمية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بل وضعت فخامة الرئيس في اجواء تدبير اتخذناه بوقف التعاقد مع نحو 20 الى 25 جمعية لانها غير منتجة او لا تستوفي شروط الخدمات الجيدة للمواطنين.



سئل: هناك مشاكل مادية برزت مع الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، هل تمت معالجتها؟

اجاب: استجاب معالي وزير المالية الاسبوع الفائت لطلباتنا وطلبات الجمعيات، وهذه واجبات الدولة، ولكن التقشف المالي المتبع والامكانات الضئيلة التي تملكها الدولة سببت هذه المشاكل، ولكن الاستحقاقات لهذه الجمعيات ستدفع واعطيت لهم دفعة عن الفصل الثاني من عام 2018، ووعدني معالي وزير المال ان هذه الجمعيات ستحصل على اموال الفصل الثالث من العام الفائت قريباً، وكذلك سيتم الافراج عن مستحقات جمعيات الرعاية لعام 2018 تباعاً.



سئل: قيل الكثير في ما يتعلق بالموازنة عن تأثر الطبقة الفقيرة باجراءاتها، وقد طمأنتم انها لن تطال جيوب الفقراء. هل يمكن القول ان هذه التطمينات نهائية؟



اجاب: فيما خص الموازنة، هناك مزاريب هدر كثيرة ورواتب مرتفعة، ومصادر كثيرة يمكن للدولة، اذا ما حزمت امرها، اتخاذ اجراءات تؤدي الى تحقيق وفر مهم للخزينة. وهناك اجراءات يمكن اعتمادها على مثال الاملاك البحرية، جباية الكهرباء من جميع المواطنين، المرفأ، الجمارك، وملفات اخرى قادرة على تحقيق الاموال دون المساس بمن يتقاضى الحد الادنى للاجور. وبالتالي، فيما يعنينا كوزارة شؤون اجتماعية، فإن التدابير لن تطال الناس المعوزين.



الوزير صالح الغريب

وزارياً ايضاً، عرض الرئيس عون مع وزير شؤون النازحين صالح الغريب الاوضاع العامة والمواضيع الراهنة، كما تطرق البحث الى خطة العمل التي يضعها الوزير الغريب لمعالجة قضية النازحين في ظل الاتصالات المحلية والاقليمية والدولية الجارية حالياً.



المطران بولس مطر

الى ذلك كانت للرئيس عون لقاءات تناولت شؤونا روحية واجتماعية وثقافية.

وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الذي نقل اليه دعوة لرعاية وحضور الاحتفال الذي سيقام لمناسبة مرور 125 سنة على تشييد كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت، وذلك يوم السبت في 25 ايار المقبل الساعة السادسة مساء، حيث سيترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداساً احتفالياً احياء للمناسبة.



جمعية الكشاف الماروني

واستقبل الرئيس عون الهيئة الادارية والمفوضية العامة في جمعية الكشاف الماروني برئاسة رئيس الجمعية السيد انطوان عبود الذي عرض النشاطات التي تقوم بها الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية، والتحضير لانعقاد مؤتمر هو الاول من نوعه لوضع استراتيجية لعمل الجمعية للعام 2023.



واشار الى ان الجمعية توسع انتشارها في لبنان وهي تعمل على نشر التراث الماروني والسرياني وتنظيم حلقات تدريب وتوعية واعلام. وشكر السيد عبود الرئيس عون على تكليفه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتورانطوان شقير حضور القداس السنوي للجمعية الذي اقيم يوم الاحد في 10 آذار الماضي في بازيليك سيدة لبنان حريصا.



ورد الرئيس عون مرحبا برئيس الجمعية والوفد المرافق، منوها بما يحققه الكشاف الماروني من نشاطات في سبيل نشر القيم الكشفية، والعمل على توعية الجيل الشاب من الافات التي يعاني منها المجتمع ولاسيما المخدرات. ودعا الرئيس عون الى توسع انتشار الحركة الكشفية نظرا للدور الذي تلعبه في صقل الشباب اللبناني وتوجيهه نحو ما يفيد المجتمع من جهة، ومستقبله من جهة اخرى.



فريق عمل استوديو لبنان

وفي قصر بعبدا ايضاً، فريق عمل "استوديو لبنان" الذي ضم السادة: بدران روي بدران، مارك ابو ضاهر، غابرييل ابو ضاهر، ميشال بقاعي والسيدة زينة عون، ورافقهم الفنان معين شريف.

وقد عرض اعضاء الفريق على الرئيس عون تفاصيل المشروع الثقافي والحضاري الذي يعملون على انجازه، وهو تحويل مضمون كتاب جبران خليل جبران " يسوع ابن الانسان" الى فيلم سينمائي من انتاج لبناني صرف اخراجاً وتمثيلاً.



وقد هنّأ الرئيس عون اعضاء الفريق على مبادرتهم، متمنيا لهم التوفيق في الاضاءة على القيمة الكبرى التي يمثّلها جبران خليل جبران، وما هدف الى ابرازه في كتابه "يسوع ابن الانسان".