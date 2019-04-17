الحريري عن موضوع "المسّ بالرواتب": كلام إعلام!

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أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب أنّ "هناك أزمة اقتصادية وسنأخذ إجراءات صعبة"، موضحاً في الوقت عينه أنّ "موضوع المسّ بالرواتب هو كلام إعلام بدون معرفة ما تعمل عليه الحكومة للوصول إلى أرقام تحافظ على مالية الدولة وتحفظ ذوي الدخل المحدود".



وإذا شدّد الحريري على أنّه "في هذا الموضوع المزايدات لا تفيد أحداً"، فإنّه لفت إلى أنّ "ما من دولة في العالم أعطت السلسلة من دون إيرادات لكن هذا لا يعني أنّنا سنمسّ بالسلسلة لكنّنا نبحث عن مخارج وحلول".



وأكّد "أنّنا مع المتقاعدين ومع الإدارة ولكنّنا نريد الحفاظ على الليرة"، مضيفاً: "صحيح أنّنا وعدنا بموازنة خلال شهر أو شهرين ولكنّنا نحاول عدم المس بأحد وهذا ليس موضوع الحريري أو برّي بل كلّ الناس".