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خاص tayyar.org: باسيل يتقدم بلائحة جوابية في الدعوى ضد بولا يعقوبيان

17
APRIL
2019
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أفادت معلومات خاصة لموقع tayyar.org عن تقدم الوزير جبران باسيل بواسطة وكيله القانوني ماجد البويز بلائحة جوابية في الدعوى المقامة منه بوجه النائب بولا يعقوبيان، مدلياً بموجبها إن المزاعم موضوع لائحتها الجوابية كانت أشبه ببالونات حرارية اطلقتها بهدف الهروب من مأزقها المتمثل بعجزها عن إثبات أية عمولة مزعومة وعجزها عن إبراز أي دليل أو مستند حول ما زعمته، لا بل تبرأت في لائحتها مما زعمته عن هذه العمولة بمحاولة منها للتهرب من المسؤولية ومن التعويض الذي قد تحكم به.
 
وأظهر الوزير باسيل بلائحته التناقض الفاضح في مواقف يعقوبيان بين الأمس واليوم في عدة استحقاقات مما يفقدها مصدقيتها، مطالباً بالحكم عليها بتعويض إضافي قدره مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية ليصبح مجمل المبالغ المطالبة بها في هذه الدعوى مئتان وعشرون مليون ليرة لبنانية وفق ما أفادت المعلومات.
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