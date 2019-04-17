جريصاتي والنائبان معلوف وترزيان وصلوا الى وزارة البيئة على متن دراجات هوائية: الهدف هو التوعية وإيصال رسالة عن اهمية استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة

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برعاية ومشاركة وزير البيئة فادي جريصاتي ، وبدعوة من جمعية The Chain Effect إنطلقت اليوم مجموعة من السفراء والنواب من منازلها الى اعمالها على متن الدراجات الهوائية في اطار نشاط , "Bike to Work" شارك فيه الى وزير البيئة السفيرة السويسرية في لبنان والنواب إدي معلوف وأغوب ترزيان والياس حنكش وعدد من الناشطين في الجمعية.

وقد توجّه وزير البيئة والنائب إدي معلوف من المطيلب الى الاشرفية ومنها الى مقر وزارة البيئة الكائن في بناية اللعازارية في وسط بيروت حيث تحدث الوزير جريصاتي عن اهمية الخطوة فقال " الهدف من خطوة الوصول على متن دراجة هوائية هو التوعية وإيصال رسالة الى الناس حول اهمية استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، أود أن اشكر بداية The Chain Effect على مبادرتها Bike to Work ، فليس هناك أجمل من أن يبدأ الانسان نهاره بطريقة رياضية فكيف اذا كان على الدراجة الهوائية الصديقة للبيئة، واذا نظرنا الى آلاف الناس الذين يستقلّون سيارات ندرك للأسف حجم التلوث الناتج عن قطاع النقل والانبعاثات التي تصل لغاية 25 الى 30 في المئة ، فهذه ثقافة يجب أن نبدأها في البلد وآمل من وزارتي الداخلية والاشغال أن يتعاونا معنا لأن وزارة البيئة لا سلطة لديها على البلديات كي تخصّص خطوطاً للدراجات الهوائية كي نتمكّن من حماية كل الدراجين من السيارات والحوادث التي يمكن أن يتعرّضوا لها ".

واضاف " شارك اليوم سفراء وهذه عادة في الغرب ، فلماذا نقلّدهم بكل شيء ولا نقلّدهم بهذا الامر فنعتاد على التوجه الى عملنا على متن دراجة هوائية فهذا شيء رياضي وصحي ويمنح الشخص طاقة ايجابية.وآمل أن تتكرّر هذه الخطوة وأن نوجّه رسالة توعية الى الناس ".

وتابع " معنا اليوم نائبان وكل واحد منهما يمثّل منطقة ويستطيعان الضغط لاقرار خطوط للدراجات وإدراج هذا الامر في التشريعات ، ونحن كوزارة بيئة لا يمكننا إلآ تشجيع مثل هذه المبادرات صحية مئة في المئة، وأنا أكيد إننا متجهون أكثر فأكثر لاستخدام الدراجات الهوائية وربما الدراجات الكهربائية التي عُرضت في معرض السيارات الصديقة للبيئة، فكل شيء صديق للبيئة بات واجباً ولم يعد ترفاً، فمسؤولية التلوث هي مسؤولية مجتمع ، ربما تحتاج الى وقت إنما علينا أن نبدأ ، هذه خطوة الالف ميل واليوم أوصلنا الرسالة لوقف التقاليد السيئة بحيث يأخذ كل شخص سيارته الى العمل ونزيد من زحمة سير على الطرقات، وللعلم أنا والنائب إدي معلوف تركنا منطقة الرابية سوياً ووصلنا قبل غيرنا في سياراتهم بنصف ساعة".

وختم جريصاتي " أطمئن الشعب اللبناني بأننا قادمون على أيام بيئية أفضل وكما قالت لي السفيرة السويسرية التي أوصلناها الى سفارتها ، وهي مشكورة على خطوتها مع سفراء آخرين من هولندا وبريطانيا والدانمارك، قالت السفيرة " إن شاء الله من خلال هذه المبادرة يعود لبنان فعلاً سويسرا الشرق، ونشكر بلدية بيروت على مبادرتها بتخصيص خطوط للدراجات الهوائية ، آملاً من كل البلديات الاقتداء بها والتسابق على من يشتغل أكثر وأفضل لمنطقته ".

معلوف

ونوّه النائب إدي معلوف بالخطوة البيئية ، وثمّن خطوة رئيس بلدية بيروت بإطلاعنا على خرائط للخطوط المخصصة للدراجات الهوائية ، وأتمنى من هنا التعاون مع بلديات ساحل المتن لنكمل المسار من بيروت الى المتن ، لأنه كما قال معاليه هناك صفات جيدة للسير على الدراجات الهوائية ".وقال " هذه ثقافة تراكمية وتحتاج الى توعية كي تأخذ طريقها ".

ترزيان

وسئل النائب أغوب ترزيان لديكم جلسة تشريعية اليوم كيف ستدعمون وزير البيئة ولاسيما لاقرار مشروع قانون المحميات الطبيعية فأجاب " هو مدعوم من قبلنا ولا مشكلة "، واضاف " ستطلق بلدية بيروت الخطوط للدراجات الهوائية ويتوجّب علينا كنواب تعديل بعض البنود في قانون السير لحماية الدراجين وعدم التعدي على هذه الخطوط ، وأشكر Chain Effect على مبادرتها ، وأتمنى أن ينظّموا هكذا مبادرة مرة واحدة في الاسبوع على الاقل ، فنفرح للالتقاء ببعض ونستفيد من الطاقة الايجابية ".