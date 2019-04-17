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مليون و40 ألف ليرة مزوّرة في بيروت!

17
APRIL
2019
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لهذه الشعبة عن قيام شخصين بترويج عملة مزيّفة من فئة (عشرين الف ليرة لبنانية) في مناطق عدّة من العاصمة بيروت، على أثر ذلك، كثفت الشعبة دورياتها، ولا سيّما في المناطق المحتمل تنفيذ عمليات الترويج فيها.

 

بتاريخ 11/4/2019، ونتيجةً للمراقبة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد سيارة بداخلها شخصين يقومان بترويج العملة المزيّفة في محال تجارية في منطقة الزيدانية – بيروت. من خلال كمين محكم، أطبق عناصر الدورية على السيارة المذكورة، وتمكنوا من توقيف من بداخلها، وهما:

 

_ م. ق. (مواليد عام 1959، لبناني) وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية تقضي بحبسه مدة ستة أشهر وتغريمه بمبلغ مالي.

_ ر. ق. ( مواليد عام 1985، لبناني) وهو مطلوب بموجب سبعة أحكام عدلية بجرم مخدرات وبلاغ بحث وتحري بحقه بالجرم ذاته.

 

ضُبط بحوزة الاول مبلغ /1040000/ ليرة لبنانية من فئة (عشرين الف ليرة لبنانية) /32/ ورقة منها تحمل الرقم التسلسلي ذاته، و/34/ ورقة تحمل رقم تسلسلي آخر.

 

وقد تبين أنه قد تم تزييف العملة بطريقة احترافية ويصعب اكتشافها بالطرق التقليدية، كما جرى ضبط ورقة نقدية مزيّفة كان الموقوف الأول قد روجها في احد المحلات في المنطقة المذكورة. بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج العملة المزيفة وتعاطي المخدرات.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".

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