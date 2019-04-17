لجنة السياحة في الاقتصادي الاجتماعي تستقبل وفداً سعودياً

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اجتمعت لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي يرأسها وديع كنعان، بوفد سياحي من اصحاب المؤسسات السياحية وممثلين عن المؤسسات الثقافية والاعلامية في المملكة العربية السعودية وذلك بمشاركة رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار اشقر ونقيب شركات السياحة والسفر جان عبود وممثلين عن شركة طيران الشرق الاوسط في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت.

وبعد زيارة الوفد السعودي لبعض المواقع السياحة في لبنان، تمت مناقشة آلية تعاون بين القطاع الخاص في لبنان والمملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التعاون بمثابة توطيد العلاقات في القطاع السياحي العربي ضمن إطار السياسة السياحية.