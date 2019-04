عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 نيسان 2019

A + A -

الأخبار: 8 مليارات ليرة كلفة الامتحانات: مغارة التعليم المهني

زيادة ضريبة الفوائد مقابل خفض الأجور

عمليات بيع بين مصرف لبنان ونائب الحاكم: شبهات «المنفعة الخاصة»!



البناء: الأسد وظريف يقيّمان الوضع الإقليمي ومسارات الحرب على سورية... والقرارات الأميركية

باسيل: «إسرائيل» العدو... وفلسطين البوصلة وعاصمتها القدس... والجولان سوري

الشارع يتأهّب للتحرك أمام إرتباك السياسة... وخليل: ذوو الدخل المحدود خط أحمر

النهار: هل تنجح الدولة في قفل 146 معبراً غير شرعي؟





الجمهورية: لا مجلس وزارء ولا موازنة



اللواء: رزنامة معالجة العجز: التهرُّب الضريبي ومزاريب الهدر أم الرواتب؟

العسكريون في الشارع والأساتذة اليوم: لقمة العيش خط أحمر

the daily star: MPs to clear way for electricity plan execution



l'orient le jour: La tension sociale monte... avant même les mesures gouvernementales