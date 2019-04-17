عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 نيسان 2019

الأخبار: 8 مليارات ليرة كلفة الامتحانات: مغارة التعليم المهني
زيادة ضريبة الفوائد مقابل خفض الأجور
عمليات بيع بين مصرف لبنان ونائب الحاكم: شبهات «المنفعة الخاصة»!
البناء: الأسد وظريف يقيّمان الوضع الإقليمي ومسارات الحرب على سورية... والقرارات الأميركية
باسيل: «إسرائيل» العدو... وفلسطين البوصلة وعاصمتها القدس... والجولان سوري
الشارع يتأهّب للتحرك أمام إرتباك السياسة... وخليل: ذوو الدخل المحدود خط أحمر
النهار: هل تنجح الدولة في قفل 146 معبراً غير شرعي؟
الجمهورية: لا مجلس وزارء ولا موازنة
اللواء: رزنامة معالجة العجز: التهرُّب الضريبي ومزاريب الهدر أم الرواتب؟
العسكريون في الشارع والأساتذة اليوم: لقمة العيش خط أحمر
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l'orient le jour: La tension sociale monte... avant même les mesures gouvernementales