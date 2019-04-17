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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 نيسان 2019

17
APRIL
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر سياسية مطلعة في فنزويلا إنّ المساعي الأميركية لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو قد وصلت لطريق مسدود، فكلّ الرهانات على إحداث اختراق جدي في بنية المؤسسة العسكرية أو تحقيق تحشيد شعبي يربك الدولة، أو تأمين حلف إقليمي جاهز لاحتضان تدخل عسكري خارجي قد تمّ اختبارها وظهرت محدودية تاثيرها، والرئيس المؤقت الذي قام بالانقلاب يراوح مكانه، وأضافت المصادر أنّ ذلك لا يعني أنّ انتصار الرئيس مادورو قد تحقق بل أنّ التسوية السياسية صارت ممراً إلزامياً للأزمة على خلفية الفشل الأميركي والإعتراف بوجود أزمة…

 

 


النهار: أسرار الآلهة

مشروع أليسار ؟

يقول أحد النواب إن مشروع "أليسار" لترتيب الضاحية الجنوبية المتوقف منذ ربع قرن يكلف الدولة8 مليارات ليرة سنوياً.

 


الى أين؟

قال وزير جديد إنه يعبر طريق الشام أسبوعياً باتجاه دمشق من دون أن يوضح الدوافع والأسباب والمهمة التي يتولاها عبر الحدود من دون تكليف رسمي....



زكزكة

وزير جبلي ينظم أسبوعياً سلسلة استقبالات في دارته لعائلات وهيئات اقتصادية واجتماعية ما يرى فيه آخرون "زكزكة" لزعيم وسطي وفريقه السياسي....

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