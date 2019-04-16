وزارة البيئة أكدت متابعة الوزير لتراكم النفايات الطبية في العباسية منذ اليوم الاول

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جريصاتي أطلع السفيرة الاميركية على خطط وزارة البيئة للنفايات والمقالع وتلقّى دعوة للمشاركة في قمة الامم المتحدة للمناخ في تشيلي.

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد وعرض معها للعلاقات الثنائية ولسبل التعاون في المجال البيئي بين بيروت وواشنطن.وقد أطلع وزير البيئة السفيرة ريتشارد على خطط الوزارة في موضوع الادارة المتكاملة للنفايات والمقالع والكسارات ومكافحة التلوث، ووضعها في أجواء التداعيات البيئية السلبية لأزمة النازحين السوريين ، مشدداً على اهمية دعم وزارة البيئة نظراً لضعف موازنتها وامكاناتها .



واستقبل وزير البيئة النائب عن البقاع الغربي هنري شديد بحضور رئيس مركز الشرق الاوسط للصيد المستدام أدونيس الخطيب ورئيسة وحدة مكافحة الصيد الجائر في المركز شيرين بو رفول وتمّ البحث في كيفية مكافحة الصيد الجائر خارج الموسم.



ومن زوار وزير البيئة سفيرة التشيلي في لبنان مارتا شلهوب وجرى عرض لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتعديلات على اتفاقية الدوحة التي تتطلّب موافقة المجلس النيابي اللبناني، ووجّهت السفيرة شلهوب دعوة للوزير جريصاتي للمشاركة في أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ " كوب 25 " التي ستنعقد في التشيلي اواخر العام 2019.



على صعيد آخر، صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة ما يلي " عطفاً على التقارير الاعلامية التي تتناول موضوع النفايات الطبية المعدية في أقضية صور وبنت جبيل والزهراني بعد إقفال بلدية العباسية منشأة تعقيم النفايات الطبية التابعة لجمعية Safe ”" ، فإن وزارة البيئة يهمّها التأكيد أن وزير البيئة فادي جريصاتي سبق له أن تابع الموضوع منذ اليوم الاول لنشوء الازمة،وتواصل مع بلدية العباسية ومحافظ الجنوب والمدعي العام مثلما تواصل مع محافظ البقاع في مسعى منه للتوصل الى حل عبر جمعية أركنسيال في زحلة، وترافق ذلك مع قيام وفد تقني من الوزارة بزيارة بلدية العباسية ومنشأة التعقيم لمعاينة الوضع عن كثب ، وأثمرت هذه الجهود بعودة منشأة التعقيم في العباسية الى العمل ".



وأكد البيان " ضرورة التزام المستشفيات والمؤسسات الصحية بأحكام المرسوم 13389\ 2004 الذي يحدّد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها ويطلب اتخاذ اجراءات وقائية وادارة نفايات المؤسسات الصحية وفق معايير السلامة والامان، ويلزم هذه المؤسسات بتعقيم النفايات الخطرة والمعدية وفق المواصفات التقنية الواردة في المقياس الدولي أيزو ، وإجراء التعقيم لهذا النوع من النفايات في منشآت متخصصة مرخصة من وزارة البيئة".