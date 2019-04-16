نشاطات للسجناء في سجن رومية‎

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بهدف تعزيز روح المشاركة والمنافسة البنّاءة بين السجناء، نظّمت جمعية "عدل ورحمة" بالتعاون مع جمعية "RIGHT TO PLAY" في سجن رومية المركزي نشاطات رياضية متنوعة، ومباراة للرسم، وذلك بحضور رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني وعدد من متطوعي الجمعيتين.

وقد توجه الأب بعقليني إلى السجناء مشدّداً على ضرورة مشاركتهم في أي نشاط يمكّنهم من إعادة التأهيل للانخراط في المجتمع، شاكراً كل من ساهم في إنجاح هذه النشاطات، وبخاصةٍ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد سرية السجون المركزية – رومية العقيد ماجد الأيوبي، وآمر مبنى الأحداث الرائد محمد القرصيفي، والضباط والرتباء والأفراد العاملين في السجن.