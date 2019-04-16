المنتدى الدولي للتعليم العالي في جامعة الروح القدس

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أحيت جامعة الروح القدس- الكسليك أسبوع التعليم الدولي، فنظّم مكتب العلاقات الدولية فيها لهذه المناسبة المنتدى الدولي للتعليم تحت عنوان “Around the World on Campus!”، في حضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم، نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية الدكتورة ريما مطر، إضافة إلى ممثلي السفارات والمؤسسات التربوية الدولية المشاركة في المنتدى وعدد من الأساتذة والطلاب.



مطر

افتتحت اللقاء نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية الدكتورة ريما مطر التي أشارت إلى أنّ "أسبوع التعليم الدولي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتعزيز التعلّم في الخارج، ولكنّه يأخذ منحى آخر له في جامعتنا، فهو فرصة للاحتفال بثقافتنا الدولية مع أسرتنا الجامعية وللتثمين على منافع التعليم العالمي. وأدعوكم إلى المشاركة الفاعلة في هذا النشاط وطرح كل ما يجول في بالكم وتكوين فكرة واضحة عن عملية التعلّم في الخارج".



الأب هاشم

ثم كانت كلمة لنائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال هاشم منوهاً "بهذا النشاط الذي يعكس مدى اهتمام جامعتنا بالتعليم الدولي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية إضفاء الطابع الدولي على الجامعة. وإنّ البرامج الأكاديمية المعتمدة ونوعية الطاقم التعليمي والإداري والمعايير والسياسات المتّبعة ليست سوى دليل قاطع على التوجّه الدولي السائد في الجامعة. وتكمن أهمية هذا النوع من الأنشطة في أنها تدعم رؤيتنا الاستراتيجية الآيلة إلى ضرورة تحضير طلابنا ليكونوا مواطنين عالميين، قادرين على التأقلم مع أي ثقافة في العالم والعيش في بيئة دولية".



أعمال المنتدى

واستمر المنتدى لأيام عدّة، تخللتها ورش عمل حول أهمية التعلّم الدولي والتعاون بين الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم معرض لفرص التعلّم في الخارج، شاركت فيه عدد من السفارات والمؤسسات الدولية للترويج لبرامجها، بغية تشجيع الطلاب على متابعة تحصيلهم العلمي في بلدان مثل: أميركا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا واليابان وبولندا وليتوانيا وهنغاريا وتركيا وأوكرانيا...

كما تخّلل هذا المنتدى توزيع جوائز مسابقة “Bring the World in a Picture” التي كانت من نصيب ثلاثة طلاب أبدعوا في التقاط صور مميزة. وكانت لجنة التحكيم قد اختارت الفائزين في المرتبتين الأولى والثانية، أمّا الفائز في المرتبة الثالثة، فاختاره طلاب جامعة الروح القدس من خلال تصويت كثيف على الإنترنت طوال النهار.