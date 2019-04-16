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قدماء القوى المسلَّحة اللبنانية: لا علاقة للرابطة بعمليات التجمُّع وقطع الطرقات اليوم

16
APRIL
2019
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صدر عن رابطة قدماء القوى المسلَّحة اللبنانية البيان الآتي:
 
في الوقت الذي تقوم الرابطة بالاتصالات على المستويات كافة من أجل تأمين حقوق المتقاعدين العسكريين والحفاظ عليها، وتتابع المواقف كافة التي تصدر عن السطات المعنية الرسمية وتتحسَّب لكل المواقف والقرارات التي ستعتمدها هذه الأخيرة لتبني على الشيء مقتضاه، فوجئت اليوم، مثل المواطنين، بعمليات تجمُّع وقطع طرقات وحرق دواليب في بعض المناطق والمراكز اللبنانية يقوم بها عناصر من المتقاعدين العسكريين من مختلف الرتب جرفتهم الشائعات وغلبهم حماسهم غير المبرَّر.
 
يهم الرابطة أن توضح وتؤكد أن لا علاقة لها البتة بهؤلاء الذين لا يمثِّلون سوى أنفسهم ويسيئون إلى المناقبية العسكرية والقسم الذي أقسموه يوم تطوَّعوا في المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية.
 
وتطلب الرابطة من وسائل الإعلام أن تتواصل معها من أجل الوقوف على أخبار المتقاعدين في القوى المسلَّحة اللبنانية، وموقفها من كل ما يختص بهم ولا سيما على مستوى المعاشات وغيرها من الحقوق.
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