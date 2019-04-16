الوفد النيابي عاد من واشنطن: مشاريع للشباب اللبناني وعودة النازحين ولا عقوبات

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عاد مساء أمس من واشنطن الوفد النيابي اللبناني المؤلف من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية ياسين جابر ومستشار رئيس المحلس النيابي علي حمدان الذين شاركوا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكان الوفد قد التقى عدداً من المسؤولين الاميركيين في وزارة الخارجية ووزارة الخزانة واعضاء من الكونغرس الاميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي وبحث معهم مسألة العقوبات وعودة النازحين السوريين والاصلاح المالي.





وجرى التأكيد خلال اللقاءات أن لا عقوبات جديدة تستهدف لبنان ومسؤوليه كما التزام البنك الدولي بمشاريع تتعلق بالشباب اللبناني وتهدف لخلف فرص عمل جديدة لهم بالتعاون مع الدولة اللبنانية والقطاع الخاص الخاص.

وقبيل مغادرته شارك الوفد بغداء تكريمي اقامه بالمناسبة مدير منطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار وكانت كلمات شددت على اهمية التعاون مع لبنان في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاصلاحات والمشاريع المرتقبة .