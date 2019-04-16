عطالله التقى السفير النمساوي الذي أبدى إعجابه بالاصلاحات المحققة: للتعاون من أجل إعادة جميع المهجّرين الى قراهم وبلداتهم

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التقى وزير شؤون المهجّرين غسان عطالله السفير النمساوي ماريان وربا وذلك بهدف أن يتفقّد الاصلاحات الادارية في الوزارة التي وردت ضمن وعود الاصلاحات في مؤتمر سيدر، وقد أبدى وربا إعجابه بما تحقّق في هذا الاطار. وكانت مناسبة للتباحث في شؤون الوزارة والعمل الذي تقوم به لإعادة المهجّرين الى قراهم وبلداتهم وتثبيت العودة الحقيقية والتجذّر بالأرض، حيث أبدى السفير النمساوي استعداده لتقديم الخبرات النمساوية في هذا الاطار بخاصّة أنّ في بلاده من تهجّر أيضاً بسبب الحرب. في المقابل أكّد الوزير عطالله التعاون الى أبعد الحدود في شتّى المجالات، للاستفادة من تجربة النمسا في إعادة المهجّرين الى بلداتهم وقراهم.