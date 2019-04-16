تم نقله الى المستشفى.. نائب يتعرض لوعكة صحية خلال اجتماع لجنة البيئة!

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تعرض النائب مصطفى حسين لوعكة صحية في خلال اجتماع لجنة البيئة وتم نقله الى المستشفى عبر سيارة اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني.



وتجتمع لجنة البيئة اليوم برئاسة النائب مروان حمادة، لبحث واقع المقالع والكسارات بعد القرار الصادر عن مجلس الوزراء، وللاستماع الى رأي وزارة البيئة حول موضوع سد بسر