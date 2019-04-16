مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في اطار جولته لازالة المخالفات: نحن اليوم في حملة اصلاح المخالفات هدفها الاول خدمة المواطن

A + A -

أكد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران في اطار جولته لازالة المخالفات وضبط عيارات المياه "أننا اليوم في حملة اصلاح المخالفات هدفها الاول خدمة المواطن والهدف ليس تطبيق الغرامات بحق المواطنين بل "نحن اليوم أتينا لاصلاح الوضع وبمجرد تعيير كافة العيارات تتوزع المياه بالتساوي على كل مواطن".

وقال: "سنعمل على قمع كافة المخالفات الغير شرعية بشكل قانوني"

وأفاد جبران أن الجولة بدأت اليوم في البسطة لتشمل فيما بعد كافة بيروت وعاليه والشوف وجبيل والمتن وكسروان وذلك بهدف ضبط المخالفات.

ونبّه المواطنين من أي تلاعب في عيارات المياه بعد تعديلها من قبل فريق العمل تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وبالنسبة للجباية، أشار المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه على المواطن القيام بواجباته وتفقد المؤسسة عند اي شكوى.