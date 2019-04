A + A -



Vincent Gautier-

La flèche du monument s’est écroulée vers 20 heures. LP/Olivier Arandel

Un incendie s’est déclaré peu avant 19 heures ce lundi soir au niveau de la toiture de l’un des monuments les plus emblématiques de Paris et de la France.



Le symbole d’une ville, d’un pays, en proie aux flammes. Vision d’horreur pour les Français et les touristes du monde entier ce lundi soir. Peu avant 19 heures, un incendie a pris dans les combles de Notre-Dame de Paris et s’est propagé rapidement sur le toit du monument. Le pire a néanmoins « été évité », a déclaré vers 23h30 Emmanuel Macron, même si la bataille « n’est pas encore totalement gagnée ». Voici ce que nous savons sur ce gigantesque incendie.

L’origine de l’incendie encore inconnue. Le feu s’est déclaré vers 18h50. Mais l’origine du sinistre elle, reste pour le moment incertaine. « Nous ne connaissons pas les causes », a déclaré le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Une enquête a été ouverte pour « destruction volontaire par incendie » par le parquet de Paris. Selon les pompiers de Paris, le feu a pris dans les combles de la cathédrale et il semble être parti d’échafaudages installés sur le toit du monument.

La structure sauvée. Les deux tours de la cathédrale ont été sauvées. Peu avant 23 heures, les pompiers ont indiqué que la structure de Notre-Dame de Paris « est sauvée et préservée dans sa globalité ». « Le feu a baissé en intensité », a renchéri à ses côtés le secrétaire d’Etat à l’Intérieur Laurent Nuñez.

Plus tôt, les soldats du feu étaient moins optimistes. « L’heure et demie qui vient sera déterminante », avait indiqué vers 21h30 le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. « On n’est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation au beffroi nord. Si celui-ci s’effondre, je vous laisse imaginer l’importance des dégâts. »

Vers 20 heures, la flèche de l’édifice, qui culminait à 93 mètres, s’est écroulée. « De la charpente, qui date du XIXe siècle d’un côté et du XIIIe de l’autre, il n’en restera plus rien », a indiqué André Finot, le porte-parole de Notre-Dame. 400 pompiers sont mobilisés, certains luttant contre les flammes à l’intérieur du monument.

Un pompier blessé. Le secrétaire d’Etat Laurent Nuñez a précisé dans la soirée qu’aucun blessé n’était pour l’instant à déplorer parmi les civils. « Normalement, il ne devait pas plus y avoir d’ouvriers sur le chantier car ils sont censés arrêter entre 17 heures et 17h30 au plus tard. Mais nous n’avons pas la certitude qu’il n’y avait plus personne sur place », a ajouté André Finot au Parisien. Un pompier a toutefois été grièvement blessé, selon l’agence Reuters, citant les secours sur place.

Une émotion mondiale. En raison de l’incendie, Emmanuel Macron a décidé de reporter son allocution, qui devait être diffusée à 20 heures, et s’est rendu sur place tout comme le Premier ministre Édouard Philippe. Le triste spectacle, qui s’est déroulé sous les yeux de milliers de personnes, a ému au-delà des frontières françaises. Donald Trump a évoqué des « images terribles à voir » et la chancelière allemande Angela Merkel « un symbole de la France et de notre culture européenne ».

Une collecte nationale lancée. « Cette cathédrale, nous la rebâtirons », a lancé Emmanuel Macron sur place. Mais les travaux pourraient prendre « des années » a souligné Eric de moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Pour reconstruire l’édifice, la Fondation du patrimoine lancera mardi une souscription nationale. Elle sera accessible à partir de midi 16 sur le site www.fondation-patrimoine.org. « Aucun frais ne sera prélevé. Tous les dons donneront lieu à l’émission d’un reçu fiscal », a précisé la Fondation.