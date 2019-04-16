أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-04-2019

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البناء



قالت مصادر أوروبية إنّ تصريحات رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تتمّ قراءتها كتهديد أمني لدول جنوب أوروبا، خصوصاً ما لم يتمّ التدخل لحساب حكومته ومساعدتها عسكرياً منعاً لسقوطها، بقوله إنّ قرابة مليون مهاجر ليبي سيقصدون أوروبا هرباً من المعارك وانّ على الدول الأوروبية إدراك أنها معنية بما يجري في ليبيا وستدفع ثمن عدم العمل لوقف استهداف طرابلس من قبل الجيش الليبي، مضيفة انّ التصريح يعني شعور السراج بضعف موقفه العسكري لكنه يؤشر للضغط على أوروبا بورقة المهاجرين أيضاً

الجمهورية

رفض مرجع سياسي مراجعات عديدة حول أسماء في قضية حساسة وقال لا غطاء لأحد وليُحاسب المُرتكِب أيًا يكُن.

اللواء

غمز

لا يُخفي قطب وسطي في مجالسة حدوث «نقزة» من جهة حزبية ذات تأثير.

همس

يجري تكتم على موعد إصدار قرارات المحكمة الدولية، نظراً لتداخلات وترابطات موضوعية وذاتية متداخلة في القضية الأم.