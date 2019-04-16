عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16-04-2019

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الأخبار

الحريري والقوات: المصارف أولاً!

الجلسة التشريعية: تحدّي الشفافية في الكهرباء

النهار

معالم عاصفة احتجاجية تُسابق الاجراءات "الجراحية"

البناء

التلويح بتخفيض الرواتب وبدلات التقاعد يهدّد بتحرّك في الشارع وانقسام سياسيّ

المجلس الأعلى للدفاع يؤجّل خلافات الترسيم... ويضع سقفاً لخلاف القضاء والأمن

الجمهورية

لا تغطية سياسية لـ "القرارات الموجعة"

"حوار طرشان" حول التخفيضات..الموازنة بعد العيد..ودعوات للإضراب

الديار

صراع الأمن والقضاء وتراجع باسيل عن تخفيض الرواتب والموازنة لن تمسّ الرواتب

اللواء

الطبقة السياسية «ترتعب»: الكل يتهرَّب من مسؤولية تخفيض الرواتب!

الثورة الإجتماعية بدأت والمس بالسلسلة مرفوض بالمطلق