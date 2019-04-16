حريق كاتدرائية نوتردام أصبح تحت السيطرة

A + A -

Sputnik-



قالت تقارير صحفية فرنسية، أن النيران الهائلة التي ألحقت أضرارا بكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس أصبحت تحت السيطرة الآن.



وذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية أصبح الآن تحت السيطرة.



ويعتقد المحققون الفرنسيون أن سبب الكارثة يعود إلى حريق اندلع على السقالات التي أعدت لترميم المبنى. وقام المحققون باستجواب عمال البناء المتواجدون في المكان.



ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنها دراما رهيبة وشكر رجال الإطفاء على عملهم.



وقال ماكرون على هواء قناة ” بي إف إم “: ان” ما حدث اليوم هو بالتأكيد دراما مرعبة، وقبل كل شيء أود أن اشكر رجال الإطفاء في باريس على عملهم “.



وأشار إلى أن “حوالي 400 شخص حاربوا الحريق لعدة ساعات وما زالوا، وسيفعلون ذلك لعدة ساعات، وبلا شك بضعة أيام”.

وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون بشجاعة واحترافية كبيرة.